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HBM噴發撐不住股價？美光擴產添壓、三星罷工攪動 台記憶體股多空激戰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
人工智慧（AI）熱潮之下，記憶體供不應求，進入超級周期。路透
人工智慧（AI）熱潮之下，記憶體供不應求，進入超級周期。路透

AI巨浪引爆記憶體需求，美光（Micron）財測驚豔卻因「砸錢擴產」盤後重摔5%；與此同時，三星工會拍板5月開始罷工18天。供應鏈瓶頸疊加通膨陰影，台股記憶體族群19日陷入多空激戰。

美國記憶體龍頭美光18日公布超強成績單，受惠於AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）的飢渴需求，上季營收與本季財測同步「三倍跳」，表現遠超華爾街預期。展望本季，美光預估營收上看335億美元，EPS預期來到19.15美元，幾乎是市場預估值的兩倍。

然而，亮眼的成績單卻換來盤後股價重挫逾5%。主因在於執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）宣布，為了追趕AI需求，2026年資本支出將加碼50億美元，且2027年還會續增。這種「賺得多、砸更多」的擴產軍備競賽，令市場擔心短期現金流與獲利稀釋，導致股價回檔至438.40美元附近。

美光的利空來自內部支出，而三星（Samsung）的利空則直擊全球供應鏈。三星工會於18日投票通過，若勞資談判破裂，將於5月展開為期18天的大規模罷工。

據市調機構數據，三星在DRAM與NAND Flash的全球市占分別高達36%與40%。業界人士憂心指出，在AI需求導致供需本就吃緊的當下，若產線停擺18天，「價格不知道會漲到哪裡去」。這不僅會推升標準型記憶體報價，更可能惡化從手機到汽車產業的零組件供應瓶頸。

受美股四大指數收黑及台積電（2330）ADR走弱影響，台股今早開低走低，盤中一度重挫逾500點回測月線。記憶體族群在多空訊息夾雜下，表現強弱分明。其中，南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）盤中跌幅均超過4%；但模組相關廠廣穎（4973）強勢觸及漲停，威剛（3260）、十銓（4967）等亦逆勢勁揚。

整體而言，AI浪潮對記憶體的長期推力無庸置疑，但短線需消化美光的高支出疑慮與三星罷工的地緣風險。對於台系廠商而言，若三星供應受阻，具備庫存優勢的模組廠與具轉單想像空間的供應鏈，有望在波動中迎來轉機。

華爾街 三星 記憶體族群 記憶體 美光

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