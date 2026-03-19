台股光通訊廠逆勢反彈 OFC 大會展現產業實力

本周除GTC大會外，OFC大會也同步在洛杉磯舉行，Lumentum、AAOI及Coherent等大廠各顯神通，展示光通訊實力。台股光通訊廠受此激勵，19日集體反彈，濾光片廠統新（6426）、東典光電（6588）率先漲停，華星光（4979）、上詮（3363）也反彈近半根漲停板。

OFC大會上，Lumentum展示了多種針對橫向擴展（Scale-out）、縱向擴展（Scale-up）和跨域擴展（Scale-across）的網絡應用方案，並再次強調產能已經被預訂到2027年底，持續供不應求。

而AAOI則重點展示針對下一代AI基礎設施所開發的超高功率ELSFP（外部雷射模組）解決方案； Coherent則展示了多項CPO技術，包括6.4T CPO解決方案、以VCSEL為基礎的多模插座式CPO，以及400G的InP調變器。

在光通訊持續提高滲透率的趨勢下，台廠做為關鍵零組件的供應商，皆是主要受惠對象，即便股價近期盤整，法人仍是看好今年光通訊仍會持續成長。