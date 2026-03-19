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台股月線保衛戰開打！台積電開低報1,875元 大盤一度急殺逾500點
聯準會維持利率不變符合預期，但鮑爾指出能源價格上漲將推升整體通膨，加上美國2月PPI、油價再度急升引發通膨疑慮，美股四大指數昨夜全面收黑，台股ADR隨之走弱，台積電（2330）ADR跌1.85%，影響台積電期貨盤後跌30元、收1,890元，台指期夜盤回落661點、報33,897點。
今早台股開低69.46點、報34,279.12點，台積電開低30元、報1,875元，股王信驊（5274）開低730元、報11,615元。隨後大盤在電子權值要角紛紛走弱之下，一度急殺逾500點、下探至33,829.72點，回測月線。
法人指出，儘管AI需求續強，惟地緣風險與高油價延續，恐加劇波動，台股今日聚焦月線支撐力道。
盤面上，各大類股幾乎全軍覆沒，僅剩油電燃氣、化工、航運撐場，玻陶、電器電纜、半導體族群等相對疲弱。
回顧台股19日表現，大盤續漲512.01點、漲幅1.51%%，收34,348.58點，成交值同步放大至8,969.61億元；三大法人擴大買超186.96億元，包括外資買超90.21億元、自營商買超99.63億元，投信則小幅調節2.88億元。
法人指出，伊朗和以色列輪流對中東重要的能源設施發動打擊、卡達境內的全球最大天然氣樞紐也遭到攻擊，推升油價上行；美國2月PPI年增3.4%、Fed維持利率不變，加上美光財報雖優但盤後走弱，短線壓抑市場情緒。雖AI需求續強，但地緣風險與高油價延續，恐加劇波動，台股聚焦月線支撐力道。
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