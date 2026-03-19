台股月線保衛戰開打！台積電開低報1,875元 大盤一度急殺逾500點

很多新聞只要提到伊朗，就會出現一句話：「如果伊朗石油出問題，全球能源就會崩潰。」但如果我們先看數據，其實事情沒有那麼誇張。 從2020到2024年，伊朗原油產量從200萬桶／日增加到約326萬桶／日，市占率也從2.9%上升到約4.5%。換句話說，伊朗確實是重要產油國，但在全球供應中，其實只佔不到5%。 真正讓伊朗在能源市場有影響力的，不是每天多產幾十萬桶油，而是它擁有全球第三大的石油儲量與第二大的天然氣儲量。光是石油探明儲量就接近2090億桶，占整個中東大約四分之一。 這代表什麼？簡單說一句：伊朗不是今天供應很大，而是未來潛力很大。 在能源市場裡，市場不只看今天的產量，更看「如果局勢改變，誰有能力突然增加供應」。 伊朗就是那種一旦制裁解除，產量可以快速上升的國家，所以市場對伊朗的關注，本質上不是因為它現在有多重要，而是因為它隨時可能變得很重要。

2026-03-19 08:21