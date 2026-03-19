荷莫茲海峽被封全世界都緊張？專家揭原因：市場不是怕油不夠...是太集中

很多新聞只要提到伊朗，就會出現一句話：「如果伊朗石油出問題，全球能源就會崩潰。」但如果我們先看數據，其實事情沒有那麼誇張。

從2020到2024年，伊朗原油產量從200萬桶／日增加到約326萬桶／日，市占率也從2.9%上升到約4.5%。換句話說，伊朗確實是重要產油國，但在全球供應中，其實只佔不到5%。

真正讓伊朗在能源市場有影響力的，不是每天多產幾十萬桶油，而是它擁有全球第三大的石油儲量與第二大的天然氣儲量。光是石油探明儲量就接近2090億桶，占整個中東大約四分之一。

這代表什麼？簡單說一句：伊朗不是今天供應很大，而是未來潛力很大。

在能源市場裡，市場不只看今天的產量，更看「如果局勢改變，誰有能力突然增加供應」。

伊朗就是那種一旦制裁解除，產量可以快速上升的國家，所以市場對伊朗的關注，本質上不是因為它現在有多重要，而是因為它隨時可能變得很重要。

伊朗石油其實幾乎都流向中國

如果把全球石油貿易畫成地圖，你會發現一件很有趣的事，伊朗石油幾乎只流向一個國家：中國。

從出口結構來看，中國占伊朗石油出口超過90%，金額大約325億美元，其他國家，例如敘利亞、阿聯酋、委內瑞拉等，只占非常小比例。

但這裡有個關鍵：這些石油其實很多不是「正式」出口。因為制裁關係，伊朗發展出一整套非常成熟的影子石油物流系統：

例如：油輪關閉AIS訊號、船對船轉運（STS transfer）、在東南亞重新標籤，再以「馬來西亞原油」名義賣到中國，這就是市場常說的Shadow Fleet（影子船隊）。

很多石油最後流入中國山東的「茶壺煉油廠」，這些私人煉油廠規模不大、沒有國際業務，因此不太擔心美國二級制裁。

換句話說，中國其實是在用一套平行能源市場在買油，所以伊朗石油對全球影響有限，但對中國能源安全卻很重要。

伊朗經濟其實高度依賴石油

如果說中國需要伊朗石油，那伊朗更需要中國，因為伊朗的出口結構幾乎是單腳走路。

2024年伊朗石油出口收入大約430億美元，占整體出口57%，石油收入也是政府財政最重要的來源。

這代表一件很簡單的事情：如果石油賣不出去，伊朗政府財政就會出現巨大壓力，因此伊朗其實必須提供折扣來吸引買家。市場估計伊朗原油通常會比市場價便宜3到9美元／桶。

這種折扣策略的結果就是：亞洲市場的石油價格會被壓低，甚至連沙烏地阿拉伯在亞洲的官方售價，有時都會被迫跟著調整。

簡單講一句：伊朗不是價格制定者，但它是價格破壞者。

為什麼荷莫茲海峽才是市場真正害怕的地方

其實市場恐慌的核心並不是伊朗石油，而是荷莫茲海峽，這條海峽最窄只有33公里，卻是全球最重要的能源航道之一。

每天大約有：2000萬桶石油、約全球20%能源供應從這裡經過。

如果真的封鎖，問題就不只是伊朗石油，而是整個波斯灣的出口都會受到影響。

更嚴重的是LNG天然氣，卡達的天然氣幾乎全部必須通過荷莫茲海峽。

如果海峽封鎖：全球20% LNG供應可能消失，日本、韓國電力成本可能暴漲，亞洲能源市場會非常緊張。

也就是說，荷莫茲海峽真正的威力不是「油不夠」，而是能源物流突然被卡住，而且伊朗的戰略並不一定需要真正封鎖，只要部署水雷、無人機或導彈威脅，保險公司提高戰爭保費，很多油輪就不敢航行。

市場有一句話說得很直白：只要保險公司認為危險，海峽就等於被封鎖了。

一場能源與地緣政治的棋局

如果把整件事情拆開看，其實會發現一個很有趣的結論，伊朗石油本身在全球只占不到5%。

真正影響市場的是：伊朗與中國的能源關係、荷莫茲海峽的物流風險、以及全球能源安全的焦慮。

換句話說，市場恐慌的不是「油不夠」，而是能源供應鏈太集中。當世界有20%的能源必須經過一條33公里的水道時，任何地緣政治衝突，都可能讓全球油價劇烈震盪。

所以表面上看起來是石油問題，其實背後是全球能源權力的重新分配。

而市場，往往只是第一個感受到風向變化的地方。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：荷莫茲海峽不是問題，能源才是重點：伊朗石油、北京買油與全球油價的真正風險。