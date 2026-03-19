台積帶頭衝…高價股比價 專家：短線漲多 防後市震盪

中東戰爭影響逐漸淡化，台股在輝達執行長黃仁勳於GTC大會釋出利多擴散效應激勵下，昨（18）日由AI股領軍攻堅，加上記憶體相關、PCB、被動元件等漲價族群重啟漲勢，台積電（2330）收復月線，大盤開高收高，終場大漲512點、收34,348點，重新回到34,000點之上。

不過，在連兩日大漲後，短線須提防震盪走勢出現，若大盤出現震盪拉回，只要守住昨天低點33,929點，本波漲勢仍可延續。

法人看台股後市

台積電登高一呼、股王信驊、股后穎崴同步喊衝，信驊昨日盤中攻上漲停價12,450元再寫天價，終場以歷史收盤最高價12,345元、漲1,025元作收；穎崴終場收7,220元，上漲600元。

股王股后大漲，再度掀起高價股比價熱潮，其中，健策盤中最高突破4,000元，終場收在3,980元；智邦收在漲停價1,600元，創新天價；權值股還有台達電盤中最高達1,490元，收盤價1,465元也創新高，為大盤兩天來上漲逾千點的重要功臣。

綜合台新投顧副總黃文清、華南投顧董事長呂仁傑看法，輝達GTC大會無疑為市場注入強心針，不管是Vera Rubin平台的延伸產品與下世代Feynman架構藍圖，以及在機器人、太空衛星、AI代理的布局，都成市場新焦點，相關高壓直流電、先進封裝與矽光子技術也受矚目。

台灣受惠於AI需求持續強勁，出口暢旺續創新高，且國內資金動能充沛，雖然短線受到地緣政治緊張因素因而轉趨震盪，後市仍相當看好，震盪拉回都是進場布局的好買點。

三大法人昨日買超台股186.9億元。其中，外資買超90.2億元，連二買，共買超94.9億元，在美光公布財報前夕，外資主要買超記憶體股包括旺宏、華邦電及欣興、定穎投控、景碩等個股。