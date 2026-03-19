借鏡美國…台股交易單位 評估1張改1股

台股零股交易熱絡，立委建議將交易單位從現行的每張（一千股）改採為一股，金管會主委彭金隆表示，對標a國際的作法是金管會努力的方向，將由證期局與證交所、櫃買中心評估，並在一個月內提出評估報告。

立法院財委會昨邀彭金隆率所屬機關業務報告。立委郭國文說，目前零股在開盤後十分鐘才能交易，也不能當沖和融資券，應該與千股交易一致；立委吳秉叡則說，外界關注資本市場交易公平問題，是否改為和美國一樣，以一股作為交易單位。

彭金隆指出，投資人長期以「一張等於千股」進行交易，下單數字認知深植市場，一旦系統改變，若產生問題不可回復，涉及層面不僅是技術問題，更牽動交易習慣。證期局長高晶萍受訪時說，若改成以一股為單位交易，這將使投資人的交易模式必須完全改變，能否習慣也是問題，另外包括未來監視制度等前後台的問題，都必須調整。

證交所董事長林修銘說，目前整股和零股交易持續減少差異，零股的撮合時間縮短到五秒。如果要調整，包括相關法規、券商系統改變，另外因涉及交易習慣改變，若真的調整，也要加強對外宣導。櫃買中心董事長簡立忠則說，國內千股的交易制度運作很久，方向上贊成千股改一股，不過，整股過去下單方式有電話、電腦等方式，零股因避免流程太碎、一推出就是用電子交易，如果未來再調整，包括電話、網路、手機等下單方式要如何轉換，都要納入考量。

林修銘強調，改了不見得更好，尤其要思考的是，這個改變到底對整個台灣的資本市場國際化有多大幫助，能否擴大市場規模與市值，對普惠金融等多方效益有多大幫助，統統必須評估。

金管會則說，目前已啟動評估，並持續蒐集國際制度與市場意見。隨零股交易熱度升溫，制度檢討時機浮現，但最終是否從「千股制」走向「一股制」，仍須在市場效率與穩定性間取得平衡。

除了變更交易單位，立委林岱樺關切台股當沖比率過高導致「賭場化」的問題，林修銘、簡立忠表示，當沖交易占上市、櫃比重只有百分之卅五、卅六。彭金隆則說，資本市場存在長線投資與短期交易，兩者並無完美比率，若市場全為長期投資者，活力恐不足、影響效率；若過度偏向投機，則可能放大波動，政策須在兩者間取得平衡。

至於當沖交易證交稅減半的措施明年底屆期後是否延長？彭金隆說，當沖降稅是否延長屬財政部權責，金管會將提出專業意見並與財政部討論。