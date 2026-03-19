當沖熱 立委憂股市變賭場

台股零股交易熱絡，立委建議將交易單位從現行的每張（一千股）改採為一股，金管會主委彭金隆表示，對標a國際的作法是金管會努力的方向，將由證期局與證交所、櫃買中心評估，並在一個月內提出評估報告。

2026-03-19 00:09