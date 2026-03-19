當沖熱 立委憂股市變賭場

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

台股當沖交易熱度升溫引發關注。據金管會統計，今年前二月集中市場現股當沖占比約37%，立委質疑「台股恐賭場化」，並關切當沖降稅是否延長。金管會主委彭金隆昨（18）日表示，市場需兼顧長線投資與短期交易，稅制議題將與財政部充分討論。

彭金隆昨日赴立法院進行業務報告。立委林岱樺指出，目前長期投資人證交稅率為千分之3，當沖僅千分之1.5，形成「懲罰投資、補貼投機」結構，政策導向明顯失衡。她認為，低交易成本放大短線操作誘因，甚至吸引部分年輕族群投入高風險當沖，推升投機氛圍。

當沖證交稅減半自2017年上路，歷經多次延長，最新一次已確定延續至2027年底，優惠稅率維持千分之1.5。

彭金隆表示，資本市場本就同時存在長線投資與短期交易，兩者並無完美比例。若市場全為長期投資者，流動性恐不足、影響效率；若過度偏向投機，則可能放大波動，政策須在兩者間取得平衡。

他指出，當沖降稅是否延長屬財政部權責，金管會將提出專業意見並與財政部討論。

從市場結構觀察，證交所董事長林修銘表示，當沖交易主力以40至60歲中壯年為主，除散戶外，法人亦有參與，顯示當沖已成市場常態交易模式。

資本市場 林岱樺 金管會

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