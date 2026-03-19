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金管會主委彭金隆鬆口 台股改採「一股交易單位」 有影

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會主委彭金隆18日鬆口，對標國際、改採「一股為交易單位」是未來可思考方向，一個月內提評估報告。記者曾學仁／攝影
金管會主委彭金隆18日鬆口，對標國際、改採「一股為交易單位」是未來可思考方向，一個月內提評估報告。記者曾學仁／攝影

零股交易熱度快速升溫，立委呼籲消除交易零股和千股的差異，或乾脆從交易面改革，直接取消目前「千股」的交易單位。金管會主委彭金隆昨（18）日鬆口，對標國際、改採「一股為交易單位」是未來可思考方向，一個月內提評估報告。

彭金隆昨日赴立法院財委會進行業務報告，對於立委關切零股交易及是否調整目前每張股票1,000股的交易方式，彭金隆坦言，「千股改為一股」，涉及投資人交易習慣、整體系統重建兩大挑戰，政策能否落地，待審慎盤點。

全球主要股市交易制度
全球主要股市交易制度

據統計，2025年零股累計交易戶數536萬戶，日均成交值86.7億元，年增四成，占集中市場比率約2%，其中40歲以下投資人占近半數，尤其是3月初中東酣戰、台股崩跌，台積電零股交易反衝新高，顯示零股市場熱絡。

立委郭國文說，目前零股得開盤後十分鐘才能交易，喪失先機，也不能當沖和融資券，應該與千股交易一致；立委吳秉叡進一步說，乾脆直接將千股改為一股。

證期局長高晶萍說，千股交易改為一股，有兩大挑戰，一是投資人交易習慣改變，其次，交易系統須調整。目前交易監理、流量控管及系統設計，皆以千股為單位，若全面改制，等同前後台全面重建。

彭金隆說，投資人長期以「一張＝千股」進行交易，下單數字認知深植市場，社會習慣盤根錯節，一旦系統改變，若產生問題，是不可回復的，涉及層面不僅是技術問題，更牽動交易習慣。

櫃買中心董事長簡立忠補充，若全面改為一股交易，雖可消除零股與整股差異，但會有兩個問題，一是有部分個股價格相對不高，交易單位將變得更零碎；二是，過去部分大額交易仍仰賴人工或電話處理，轉換後可能增加作業負擔。

證交所董事長林修銘說，未來是否推動將聚焦三大效益，包括是否有助資本市場國際化、是否擴大市場規模與市值，以及是否符合普惠金融發展，再搭配投資人教育與券商系統升級一併推進。

金管會強調，目前已啟動評估，並持續蒐集國際制度與市場意見。隨零股交易熱度升溫，制度檢討時機浮現，但最終是否從「千股制」走向「一股制」，仍須在市場效率與穩定性間取得平衡。

簡立忠 彭金隆 吳秉叡

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