碳交所與中美洲銀行簽MoU

臺灣碳權交易所與中美洲銀行昨（18）日簽署合作備忘錄（MoU）。

簽約儀式於國發會主辦之「2050淨零城市展」期間，在碳交所與臺灣證券交易所共同辦理的「全球碳定價與氣候金融論壇」舉行。

碳交所總經理陳脩文與中美洲銀行永續長Manfred Kopper Castro代表雙方完成簽署，並由環境部長彭啓明與財政部次長阮清華共同見證。

MoU將聚焦於建立雙邊碳市場資訊交流及人才培育機制，有助於促進台灣與中美洲地區在雙邊永續發展領域的合作。

陳脩文表示，碳交所響應環境部國際合作策略，持續深化全球布局，中美洲銀行以促進中美洲地區經濟及社會發展為目標，該行與我國有逾30年的長久夥伴關係。此次與中美洲銀行合作，象徵台灣與國際組織在碳定價和氣候金融領域的重要連結。

中美洲銀行Manfred Kopper Castro永續長表示，中美洲具獨特優勢，能夠透過高誠信碳市場來活化其自然資本價值。本次與碳交所簽署合作備忘錄，對於強化機構量能、深化區域合作，以及擴大氣候融資規模，皆具重要意義。