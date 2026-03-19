就市論勢／先進製程、矽光子 搶鏡

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

台股昨（18）日延續前一交易日強勢表現，開高走高，終場漲512點，收34,348點，先站穩月線，再進攻站穩34,000點關卡，內資承接力道強勁，成交量穩定放大，且此根紅K棒突破近期三角收斂整理型態，研判在維持交易量能不墜前提下，觀察大型權值股有無持續受資金青睞，讓進攻動能加溫。

中東戰事持續紛擾，國際油價高檔震盪，加上近期美國就業市場降溫，市場擔憂停滯性通膨再起，超級央行周利率決策動見觀瞻；其次，本次能源危機帶動天然氣價格飆漲，引發電費漲價預期，短期可能干預台股企業毛利成長動能，是否使台股承壓回檔整理。

最後，外資3月以來操作相對保守，現貨累積賣超近5,900億元，期貨空單口數保持在3萬口之上，避險情緒濃厚，壓抑大型權值股上攻動能。

投資建議

GTC大會為AI破兆美元規模需求定調，配合台股企業強勁獲利與豐厚潛在股利發放，將為大盤構築堅實下檔支撐。持續聚焦半導體先進製程、封測、矽光子及PCB等具成長題材AI供應鏈，同時可留意券資比偏高、面臨融券強制回補個股，台股有望上演「高息護體、軋空助威」雙漲行情。

能源危機 國際油價 天然氣價格

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