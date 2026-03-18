南韓三星醞釀罷工…全球記憶體供應恐再告急 外資押寶這兩檔

台股連續兩天走強，18日續漲512.01點，收在34,348.58點，漲幅1.51%，成交量8,969.62億元，三大法人買超185.39億元。觀察成交量前十名中，面板、記憶體、低軌衛星類股在榜內，記憶體族群表現強勁；成交值排行前十中以記憶體和ABF載板為主，其中記憶體就占了一半。而外資今日大買的有旺宏（2337）和華邦電（2344）。

今日成交量前十名分別為群創（3481）、力積電（6770）、華邦電、旺宏、凱基台灣TOP50（009816）、主動統一台股增長（00981A）、台玻（1802）、兆赫（2485）、友達（2409）、華通（2313）。分析成交量前十名，群創、友達為面板族群，華邦電、旺宏是記憶體，兆赫、華通、群創為低軌衛星概念，僅台玻是玻纖布。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、華邦電、旺宏、力積電、華通、南亞（1303）科（2408）、欣興（3037）、景碩（3189）、群聯（8299）、國巨*（2327）。值得注意的是，成交值排行榜前十名有五檔由記憶體族群占據，顯示資金體量龐大，ABF載板則有欣興和景碩。

觀察記憶體的成量、成值排行中，旺宏股價表現最強，收漲停板143.5元，其次為華邦電，收128元，上漲3.64%，南亞科、群聯上漲逾1%，力積電小漲0.27%。

而台股今日雖然大漲，但外資僅買超93.27億元，買超第一名為旺宏，買超逾4.3萬張，另也大買華邦電，買超1.6萬張。外資則大賣力積電6.7萬張，也賣超台玻3.8萬張，賣友達2.6萬張、華通2萬張。

記憶體利多頻頻，指標股美光周二股價大漲4.5%，收在461.69美元，市值達約5,196億美元，刷新里程碑。美光次世代高頻寬記憶體HBM4正式量產，已切入NVIDIA新一代AI平台Vera Rubin供應鏈。

SK Group會長崔泰源也在GTC大會直言，AI運算需求爆發，全球記憶體供應恐「一路缺到2030年」，遠超市場原預期的2028年，形同宣告結構性供不應求周期正式延長，價格上行趨勢確立。加上南韓三星電子的工會以壓倒性票數同意授權舉行罷工若接下來與資方談不攏，5月就會展開為期18天的大罷工，加劇生產中斷風險，在全球記憶體供應短缺之際，可能引發更強大的缺貨漲價效應。