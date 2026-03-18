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台股上漲512點 三大法人買超185億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股連續兩天走強，18日續漲512.01點，收在34,348.58點，漲幅1.51%。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股連續兩天走強，18日續漲512.01點，收在34,348.58點，漲幅1.51%。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股連續兩天走強，18日續漲512.01點，收在34,348.58點，漲幅1.51%，兩天合計上漲1,006.07點，今日大盤成交量8,969.62億元，三大法人買超185.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超93.27億元，投信賣超4.45億元，自營商買超（合計）96.57億元，其中自營商（自行買賣）買超47.53億元，自營商（避險）買超49.05億元。

台積電（2330）收1,905元，上漲1.87%。記憶體族群股價大漲，旺宏（2337）、威剛（3260）、十銓（4967）、廣穎（4973）、創見（2451）、晶豪科（3006）、宜鼎（5289）等收漲停，成交量大的力積電（6770）、華邦電（2344）漲勢稍弱，分別上漲0.27%和3.64%。MCU族群搭上AI邊緣運算題材，新唐（4919）漲停亮燈，盛群（6202）上漲逾6%。

台積電相關設備、耗材供應鏈也表現不俗，華景電、竑騰（7751）攻漲停，光罩（2338）、光洋科（1785）、晶呈科技（4768）都漲停亮燈。股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）都大漲約9%，雙雙再創新高，信驊收12,345元，穎崴收7,220元，健策（3653）也刷新高，盤中一度衝上4,000元，終場收3,980元。

台股 台積電

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