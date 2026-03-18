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台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

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台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 中央社
台股示意圖。 中央社

台股18日收盤上漲512.01點，終場以34,348.58點作收，成交量8,969.61億元；台積電（2330）收盤價1,905元，上漲35元，漲幅1.87%。

今日成交金額大且走高為：旺宏（2337）、欣興（3037）、景碩（3189）、華邦電（2344）、群聯（8299）、智邦（2345）、兆赫（2485）、定穎投控（3715）及京元電子（2449）；成交金額大且疲軟者則為：華通（2313）、國巨*（2327）、華星光（4979）、緯穎（6669）、愛普*（6531）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、力旺（3529）及緯創（3231）。

群益投顧表示，大盤指數重新站上所有均線，但短期均線呈現糾結，技術面屬於整理型態，有待進一步消息催化，以確立後市方向。以盤面短多熱門股為主，確實依短線技術面變化區間操作。

景順投信表示，隨著中東地緣政治緊張局勢持續，全球經濟也不斷發生變化。首先，荷莫姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，而全球約 20% 的石油運輸需經此航道，使波斯灣國家的石油產量已大幅下滑。主因除了受到襲擊影響外，出口受阻也導致剩餘儲油空間迅速飽和。雖然戰略石油儲備能提供緩衝，但其支撐作用終究有限。初步計算，全球戰略石油儲備約為12億桶，面對荷莫茲海峽封鎖導致每日約2,000萬桶的供應缺口，僅能支撐約60天。

然而，考量到國際能源總署（IEA）近期已宣布釋放4億桶石油，更合理的估計是剩餘儲備僅能維持約20天的正常供應。即便川普政府正計劃臨時豁免「瓊斯法案」（Jones Act），即要求美國港口間貨物運輸必須使用美國建造的船隻，以遏制油價飆升。此舉雖有所幫助，但恐難解決供應端的瓶頸。

目前無人能確定衝突是否會持續超過20至60天。在這種情況下，2026年「周期性資產表現優於大盤」及「美元走弱」的核心觀點將進行調整。

其實，投資者的投資周期普遍長於此類衝突的可能持續時間。歷史經驗顯示，只要衝突爆發前的經濟基本面穩健，在地緣政治緊張達到高峰後的12個月內，市場表現通常趨於平穩。

短期均線 華星光 華邦電

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