局勢混沌 景順：調整兩大核心觀點

市場意識到衝突隨時可能出現轉折。景順首席全球市場策略師Brian Levitt認為，投資人應避免因短期市場波動而做出過於激烈的投資決策，在周期性資產風險上升的同時，仍維持正面觀點，並在適當情況下採用避險策略。

隨著中東地緣政治緊張局勢持續，全球經濟也不斷發生變化。首先，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，而全球約 20% 的石油運輸需經此航道，使波斯灣國家的石油產量已大幅下滑。主因除了受到襲擊影響外，出口受阻也導致剩餘儲油空間迅速飽和。雖然戰略石油儲備能提供緩衝，但其支撐作用終究有限。

初步計算，全球戰略石油儲備約為12億桶，面對荷姆茲海峽封鎖導致每日約 2,000 萬桶的供應缺口，僅能支撐約60天。 然而，考量到國際能源總署（IEA）近期已宣布釋放4億桶石油，更合理的估計是剩餘儲備僅能維持約20天的正常供應。即便川普政府正計劃臨時豁免「瓊斯法案」（Jones Act），即要求美國港口間貨物運輸必須使用美國建造的船隻，以遏制油價飆升。此舉雖有所幫助，但恐難解決供應端的瓶頸。

目前無人能確定衝突是否會持續超過20至60天。在這種情況下，2026年「周期性資產表現優於大盤」及「美元走弱」的核心觀點將進行調整。

其實，投資者的投資周期普遍長於此類衝突的可能持續時間。歷史經驗顯示，只要衝突爆發前的經濟基本面穩健，在地緣政治緊張達到高峰後的12個月內，市場表現通常趨於平穩。

儘管各項指標面臨挑戰，但尚未發出明確的警告訊號。 例如，信貸利差雖略微擴大，但仍處於歷史低點；五年期損益兩平通膨率雖升至 2.65% 以上，但仍可視為物價相對穩定的可控範圍。此外，市場目前預期聯準會今年將降息兩至三次。至於油價走勢，遠期曲線顯示六個月及12個月期貨價格雖有調升，但仍低於現貨水準；而美元雖然走強，但仍遠低於 2025 年初的水準。