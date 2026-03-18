聚焦優質非熱門標的 臺灣璞玉指數開啟中小型股投資新思維

臺灣證券交易所表示，為提供市場更多元的指數化投資工具，臺灣指數公司新編臺灣指數公司臺灣璞玉指數，聚焦優質非熱門股的投資組合，成分股302檔且橫跨31類產業，篩選標準涵蓋每股盈餘（EPS）與股利配發，確保納入公司的獲利品質，並運用市場交易量、值等資料作為交易活絡度指標，發掘蘊含潛在價值的標的，精選如璞玉般的優質股票組合，展現「非熱門不代表冷門」的投資特色。

臺股ETF市場資金主要集中於中大型權值股，2026年2月底資產規模前30大的台股ETF中，僅一檔為中小型主題ETF，相較於美國有14檔資產規模超過100億美元的中小型股ETF，且涵蓋市值及因子主題型等多元商品，台股中小型股ETF在檔數及類型仍具發展空間。觀察美國ETF市場發展趨勢，中小型股ETF受投資人歡迎外，亦展現優良投資績效表現，中小型股指數如Russell 2000的近年績效具備優於大型股的潛力。臺灣璞玉指數大多為未達市值1,000億元之的小型股票，有助補足台股產品差異化缺口，為市場中有望拓展的投資板塊。

展現穩健支撐韌性 在全球政經情勢變動下提供下檔保護

觀察近期盤勢，自2月26日至3月13日，中小型300指數跌幅4.8%，相較發行量加權股價指數下跌5.7%為小，臺灣璞玉指數同期間的跌幅為3.1%，抗跌能力又略勝於中小型300指數，顯示臺灣璞玉指數在市場修正階段表現穩健防禦能力與韌性。

證交所表示，「臺灣璞玉指數」涵蓋民生消費、製造、生技醫療、營建及金融服務等多元產業，呈現貼近實體經濟結構，且權重分散，有助降低單一產業或個股波動影響，適合作為中長期資產配置參考。證交所強調，未來將持續透過投資人教育及多元宣導管道，提升市場對該指數的認識，並鼓勵業者發展相關ETF商品，提升中小型企業投資動能。