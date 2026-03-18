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只押股票風險高？投等債價值浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各類資產波動度比較 (260天年化標準差)。(資料來源：彭博)
各類資產波動度比較 (260天年化標準差)。(資料來源：彭博)

近年股市表現亮眼，不少投資人的投資重心逐漸偏向股票資產。貝萊德投信提醒，在市場變數增加的情況下，投資過度集中反而可能放大波動風險，投資人透過不同資產進行分散配置。其中，兼具收益與防禦特性的投資等級債，可望在投資組合中扮演重要角色。

看準投資人對固定收益資產需求升溫，貝萊德投信的首檔主動式債券ETF：「貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF」（00985D），即日起至3月19日展開募集。

近期油價大幅上漲，使金融市場波動加劇、全球股市震盪升溫，市場對降息的預期也明顯收斂。貝萊德投信分析，能源價格快速上漲本質上屬於供給面的衝擊，短期內確實可能推升通膨及通膨預期，但同時也可能對經濟成長形成壓力；相較於通膨，成長放緩的影響通常較晚才會被市場反映或討論。

因此，未來貨幣政策的路徑可能比目前市場預期更為複雜。油價上漲未必意味著更長時間的緊縮政策；若經濟成長受到壓抑，反而可能在未來為降息創造更多空間。

00985D基金經理人游忠憲指出，金融市場變化快速，但真正能讓投資人長期安心的，往往不是預測市場走勢，而是建立能穿越景氣循環的投資組合。在市場波動仍頻繁的環境下，透過適度配置投資等級債建立核心收益來源，有助於強化投資組合穩定度。為因應市場對固定收益資產配置需求提升，00985D採主動管理策略，同時結合AI大數據分析與貝萊德全球約2,800位投資專家的研究資源，從全球債券市場篩選基本面相對較穩健且估值具吸引力的標的，以提升選債效率與投資精準度。

貝萊德投信表示，00985D具備收益優化機會與防禦特性，在股市波動加劇時，可望成為投資組合中強化穩定度的重要配置。

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