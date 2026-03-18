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量價齊揚但變數未除 台股偏多不等於無腦追高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數18日全數上漲，以費半指數上漲0.5%最高。加權指數今日開高走高，盤中最高上漲587點至34,423點，台積電（2330）盤中最高上漲40元至1,910元。

永豐期貨指出，昨日台股的上漲，本質上確實是「預期修復行情」，戰爭趨緩帶來地緣政治風險折價收斂，加上油價回落降低通膨壓力，這兩個變數同時改善，等於讓市場的折現率下修，資金自然敢回流風險資產，而量能同步放大，代表這不只是軋空或單純技術反彈，而是有新增資金進場承接。首先，油價回落如果是短期事件（例如庫存數據或消息面），那對股市的正面影響可能很快鈍化，若後續油價止跌甚至反彈，市場情緒會再度轉趨保守；其次，戰爭「接近停止」目前仍停留在預期階段，只要後續出現任何反覆或談判破局，風險溢價會快速回來，這種題材行情的穩定度本來就偏低。

永豐期貨分析，再從技術面來看，量增上漲是好事，但要觀察的是「價量結構是否健康」，如果接下來幾天指數能維持高檔整理且量能不急縮，代表籌碼穩定，有利續攻，反之若出現爆量長上影或量縮上漲，反而容易形成短線高點。另外族群輪動也很重要，如果只是權值股（例如電子權值）單一撐盤，而中小型股沒有跟上，那這種上攻結構會比較脆弱；但若可以看到AI、半導體、傳產甚至金融同步擴散，才是多頭比較健康的訊號。以目前條件來看，「有機會續攻，但不是無條件看多」，比較合理的劇本是進入震盪偏多，而不是一路直線噴出，操作上反而要留意追高風險，尤其是在情緒快速轉熱的隔天，短線震盪甚至洗盤的機率會提高。

指數 中小型股 地緣政治風險

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