量價齊揚但變數未除 台股偏多不等於無腦追高

對於股票交易單位應否從現在一張1千股，改為以1股為單位交易，金管會主委彭金隆今日在答覆立委吳秉叡質詢時指出，除了券商系統變更之外，千股為整張單位在更改為以「股」作單位之後如何避險後遺症？因為交易習慣長久都是千股，投資人會否調整不過來而產生錯誤，必須要小心。但對標國際的作法，絕對是金管會努力的方向，金管會將在一個月之內提出報告，來判斷台股交易能否從千股改為1股。

2026-03-18 11:40