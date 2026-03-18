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12檔天價股狂飆！千金股撐起7成漲點 信驊點火 AI 2.0資金大轉向

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股18日寫下歷史新篇章！資金告別「台積電（2330）單一核心」模式，掀起「AI 2.0」全產業鏈大潮。今日盤面持續坐穩38千金，股王信驊（5274）再度亮燈漲停點火，千金軍團群起助攻，大盤一度狂飆587點、觸及34,423.66點。封裝設備、工業儲存與光通訊三大族群表現剽悍。

今日高價族群共有12檔個股同步刷新歷史紀錄。股王信驊開盤即跳空漲停，短暫打開後，盤中再度鎖上12,450元，成為盤面最強多頭指標。法人指出，市場追捧信驊主要基於伺服器需求趨勢向上、晶片加成帶動內含價值提升，以及高達65%的強悍毛利率。今日美系外資更一舉將目標價由12,000元、上調至15,000元。

信驊董事長林鴻明樂觀預估，本季營收將年增達30%，續創單季歷史新高。儘管目前BT載板與T-glass供應仍偏緊，但其在全球BMC市場的霸主地位，無疑已成為AI推論商機下的大贏家。

除了運算晶片，市場資金正大舉外溢至「先進封裝」與「測試介面」。測試介面龍頭、也是台股股后穎崴（6515）今日大漲逾9%，突破7,000元大關、觸及7,245元天價。隨著AI從學習轉向推論與「實體AI（Physical AI）」，晶片複雜度提升導致測試時間拉長，穎崴的高階測試解決方案需求爆表。

穎崴不僅去年EPS達46.93元，更擬超額配息50元回饋股東，且仁武新廠預計下半年動土，展現強勁的長期訂單動能。此外，弘塑（3131）、均華（6640）、印能科技（7734）、竑騰（7751）等設備族群也聯袂改寫新高，顯示在台積電CoWoS產能擴張的背景下，後段製程已成為千金軍團的「第二支箭」。

觀察今日大盤漲點貢獻，扣除台積電占約280點外，其餘7檔千金軍團成員，包括台達電（2308）、智邦（2345）、致茂（2360）、健策（3653）、創意（3443）、鴻勁（7769），合計貢獻漲點占大盤總漲點近7成，反映出市場對具備「實質AI獲利」標的的認同。

值得關注的是，光通訊指標光聖（6442）、工業儲存宜鼎（5289）今日雙雙亮燈漲停。法人分析，這波「強者恆強」的馬太效應，主因是AI 2.0時代對硬體規格的要求近乎苛求，能進入供應鏈並維持高毛利的高價股，已從景氣循環轉變為結構性成長族群。

台積電

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