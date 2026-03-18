隱藏記憶體硬碟概念股？這檔股價再攻漲停 波段大漲近六成

台股18日續強，盤中上漲近500點，不過相較加權指數已經站上月線，權王台積電（2330）股價顯得較為疲弱，尚在收復月線關卡附近奮戰，力拚站穩1,900元。不過記憶體族群仍表現強勢，創見（2451）、廣穎（4973）、旺宏（2337）、宇瞻（8271）等都攻上漲停板，而光洋科（1785）在硬碟靶材市場穩居龍頭，今股價也強攻漲停。

光洋科堪稱近期最飆的記憶體相關類股之一，而光洋科同時也是台積電概念股，雙題材加持下，今日股價攻至99.6元漲停板，邁向百元大關，創2008年9月以來新高。

光洋科自3月6日起漲，至今99.6元，波段漲幅達58%，光洋科2月營收39.4億元，年增62.9%，稅後純益4.09億元，年增17.1%，每股純益0.69元。主因先進製程用靶材出貨暢旺，前段半導體業務營收比重持續拉升，帶動獲利結構優化。

產品結構觀察，光洋科VAS（非貴金屬加值服務收入）已接近20%，儲存媒體靶材占VAS比重42%，居全球第一；電子半導體靶材（含前、後段）占36%，兩大核心業務合計占VAS 78%

法人表示，目前光洋科在硬碟靶材市場穩居龍頭，由於AI資料中心持續擴建，高容量硬碟需求增加，加上HAMR（熱輔助磁記錄）技術導入，使硬碟結構複雜化，帶動非貴金屬部分靶材用量提升。

光洋科副總經理鍾怡歡先前表示，硬碟客戶的需求爆發，目前訂單能見度達12個月以上，除了透過提高稼動率滿足需求，也評估擴產的可能。隨著硬碟單碟容量推向30TB甚至50TB，新一代HAMR技術將使靶材中的非貴金屬用量增加，樂觀看待此趨勢推升VAS收入占比，強化獲利結構。

半導體靶材市占率則朝20%以上目標邁進，隨先進製程對關鍵材料需求增加，其大型靶材及貴金屬回收業務已見成效。