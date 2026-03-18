台股交易單位將改為1股？彭金隆：一個月之內提出報告

對於股票交易單位應否從現在一張1千股，改為以1股為單位交易，金管會主委彭金隆今日在答覆立委吳秉叡質詢時指出，除了券商系統變更之外，千股為整張單位在更改為以「股」作單位之後如何避險後遺症？因為交易習慣長久都是千股，投資人會否調整不過來而產生錯誤，必須要小心。但對標國際的作法，絕對是金管會努力的方向，金管會將在一個月之內提出報告，來判斷台股交易能否從千股改為1股。

證期局局長高晶萍在財委會中場休息受訪時指出，倘若整張以千股為單位的作法，改成以1股為單位交易，這將使投資人的交易模式必須完全改變，能否習慣也是問題，另外包括未來監視制度等前後台的問題，都必須調整。

高晶萍也指出，雖然交易單位從千股改為1股，是很久以來的議題，但由於近來零股交易愈來愈大量，也使這個問題再度被提出檢討。

對於彭金隆提到的「投資人習慣」，證交所董事長林修銘則指出，券商系統也得配合改變，例如投資人因為過去的習慣而下錯單這類隱憂也必須注意；因此，倘若真的政策定案，要由千股改為1股為單位交易，券商就必須加強宣導。櫃買中心董事長簡立忠則指出，國內交易制度千股已很久了，若用零股，的確較有利於高價股交易。

林修銘也強調，改了不見得更好，尤其要思考的是，這個改變到底對整個台灣的國際性的發展，有多大的幫助？包括對於台灣資本市場接軌國際、壯大市值，對普惠金融等多方效益有多大的幫助，這些都必須評估。

立委林岱樺指出，台灣的當沖占比高達47%，比美國的15%至20%，日本30%至40%, 還要來得大，這並不利企業的長期營運及股價穩定度。對此林修銘與簡立忠都澄清，當沖所占比重只有35%、36%。

對於外資交易占比，簡立忠在回應立委羅明才質詢時指出，上櫃股票有25%的外資交易比重，另外，上櫃公司的當沖交易量只有35%，並未有47%。半導體的本益比，有些到50倍，平均大概在35倍左右，PCB的本益比有些還不錯，因為技術層級高。立委羅明才也指出，很多台商在台灣得不到金融支持，都跑到大陸去上市，台灣現在面臨嚴重的失衡狀況，中小企業需要更加照顧。

羅明才指出，現在股市成交量1兆，證交稅一天收24億元，一年抽了5、6千億元，十年就6兆元，若證交稅調降至千分之一，是否更有競爭力？彭金隆則回應，因為台灣沒有證所稅，不能單看證交稅。羅明才則認為，證交稅應該要調降。