蘋果降價搶市、記憶體又大漲！專家點評：宏碁、微星毛利保衛戰開打...華碩搶先卡位軟體

回首近一年，電腦品牌廠的股價表現只能用「慘澹」二字形容。原先市場寄予厚望的Windows 10終止支援換機潮遲遲見爆發，反而先迎來記憶體價格暴漲，劇烈壓縮了筆電（NB）與PC產業的獲利空間。

近期隨著記憶體現貨價在漲勢可能趨緩，造成南亞科（2408）股價也出現大震盪，投資人開始期待：華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）這「品牌三雄」能否藉此契機迎來跌深反攻？

然而，理想與現實仍存在顯著落差。根據TrendForce截至2026年3月10日的最新數據顯示，PC DRAM市場依然受制於「合約價大漲、現貨維持高檔」的結構性緊俏，成本壓力並未真正消失。

在此背景下，NB族群的反彈動能將不再寄望於「記憶體降價」，關鍵轉向品牌廠能否藉由AI應用導入PC，並推升電腦需求回溫。

屋漏偏逢連夜雨，蘋果（Apple）更在今年發動降價搶市，試圖重新定義市場價格錨點。對台系品牌廠而言，要在這場成本與價格的雙重夾擊中守住毛利，無疑是「一波未平，一波又起」。

記憶體現狀：AI需求排擠 合約價出現「倍數級」跳漲

目前DRAM市場並非全面崩跌，而是出現了明顯的供需錯置。受AI伺服器帶動的高階記憶體需求排擠，傳統PC用DRAM的供給彈性被大幅壓縮。

報價結構分化：儘管現貨市場（如DDR4 8Gb/16Gb）處於高檔震盪，但真正衝擊品牌廠成本的是合約價。 急升的成本壓力：TrendForce資料顯示，1Q26傳統DRAM合約價漲幅預估上修至90–95%。 以2026年1月底數據來看，DDR5 8GB SO-DIMM均價漲幅逼近90%，顯示品牌端在預期心理下已轉向模組廠強烈「搶料」。 出貨量下修：受到記憶體漲價擠壓定價自由度影響，TrendForce已將2026年全球筆電出貨預估下修至年減5.4%。

NB三雄財報拆解：華碩、宏碁、微星的庫存與毛利攻防

在記憶體成本劇烈波動的壓力下，觀察台系三大品牌廠的資產負債表可以發現，各家均已悄然發動「提前備貨」策略，試圖鎖定料件成本以應對不確定的供給環境。

然而，隨著2026年1月記憶體合約報價再度出現跳躍式飆漲，市場的擔憂不僅未消退，反而愈發沉重：投資人正高度緊盯，這些高水位存貨究竟是能在漲價潮中保住毛利的「糧草」，還是會因為整機成本轉嫁困難，導致後續財報陷入「營收增加、獲利萎縮」的泥淖？

以下透過華碩、宏碁、微星的最新營運數據，拆解三家廠商在2025年成本攻防戰中的實際戰力：

華碩（2357）：今日（3/10）法說會，華碩2025全年稅後純益達445.58億元（年增42%），EPS飆上60元，大賺超過六個股本，本益比不到10倍。

觀察2025Q4單季表現，毛利率回升至14.8%，較Q3的14.33%逆勢季增，單季EPS達15.4元。

數據顯示，雖然記憶體漲價確實拉高成本，但華碩憑藉強大的產品轉嫁力，使毛利受阻程度遠低於市場預期，並未如投資人擔心的「被記憶體吞掉利潤」。

展望2026年首季，儘管PC與零組件業務受傳統季節性影響預估季減10~15%，但受惠於AI市場需求持續蓄熱，伺服器業務預計將出現季增50~100%、年增4-5倍的驚人成長。

這顯示華碩已成功從單純的NB品牌轉型，藉由AI伺服器的高成長動能，有效抵銷PC端的成本波動，成為品牌三雄中應對記憶體緊俏最具韌性的代表。

宏碁（2353）：毛利守穩、營益率穩守，宏碁的營收表現相對穩健，其毛利率穩定維持在10%至11%的區間。

值得注意的是，宏碁明確喊出2025年AI PC滲透率達40%的目標，這將是其能否在記憶體成本高漲下，藉由規格提升（ASP上移）來維持利潤的關鍵觀察點，今年二營收也繳出年增25.68%的成績，甚至二月營收還比一月營收成長1.81%，營收表現強勁。

微星（2377）：高階電競結構助攻毛利逆勢走揚，微星的營收在2025Q2衝上613億元的高峰後，Q3雖回落至577億元，但其毛利率卻展現了驚人的抗壓性，從10.3%持續爬升至11.3%。

這主要得益於微星在高階板卡與電競產品的競爭力，然而微星卻在切入AI市場上，緩慢許多，導致成為去年跌幅最大的電腦品牌廠。

AI PC與蘋果效應：16GB成為Windows陣營的「甜蜜負擔」

AI PC的普及對品牌廠而言是一把雙面刃。微軟Copilot+ PC的硬體門檻將16GB RAM列為標配，這雖然有助於拉高平均售價（ASP），卻也撞上了記憶體漲價潮。

規格「被動」升級：當16GB成為入門門檻，即使出貨量衰退，DRAM的位元需求（Bit Demand）仍會上升，進一步支撐記憶體價格，形成成本高漲的循環。

蘋果的價格錨點：蘋果在M4/M5系列MacBook Air的定價策略極具攻擊性，不僅調降起售價，更將16GB作為標準配置。這迫使Windows陣營（尤其是華碩與宏碁）必須做出相同抉擇。

最早卡位AI商機的品牌廠

若把華碩、宏碁、微星放在同一張產業地圖上來看，華碩雖然同樣面臨記憶體成本上升、AI PC規格墊高、終端售價競爭加劇等壓力，但它與另外兩家最大的不同在於：華碩並不是現在才開始談AI，而是很早就已經把AI視為下一波成長引擎，並且實際做出落地應用。

華碩近年不只在硬體端積極布局Copilot+ PC、AI筆電與AI伺服器，也同步在軟體端與服務端提早卡位。

以官方對外案例來看，華碩與微軟合作推出的「ASUS AI Assistant」已成為其官網面向消費者的重要AI助理系統，並且在2025年被微軟列為Build大會企業成功案例之一。

微軟也明確指出，華碩目前已在官網導入Azure OpenAI、Azure AI Search與Azure AI Management等技術，並採用Multi-Agent架構強化服務效率與系統韌性。

這代表華碩的AI布局並不只是把AI當作行銷標語，而是已經從客服、搜尋、產品導購到後端基礎架構，逐步形成可落地的商業模式。

更重要的是，這種提早布局的價值，不只在於「有沒有題材」，而在於它可能讓華碩比同業更早掌握AI與終端產品結合後的變現模式。

當多數品牌廠還停留在「推出AI PC新機種」這一層時，華碩已經往前跨到「如何用AI改善客戶互動、提升轉單率、降低服務成本」這個層次。

這種差異雖然短期未必會立刻完全反映在財報裡，但從市場競爭角度來看，華碩確實比同業更有機會先搶到AI時代的話語權。

AI放大商機 但PC產業已進入「大淘汰賽」時代

總結來說，AI對PC品牌廠未必全然是利多。當16GB記憶體、NPU與本地AI功能逐漸成為中高階筆電標配，整個產業確實更容易走向規格同質化與價格競爭，華碩、宏碁、微星都逃不掉這場壓力測試。

只是，在這場大淘汰賽中，華碩因為更早投入AI應用、也更早把AI從產品概念推進到實際服務場景，角色可能與其他品牌廠不完全相同。

再加上目前市場給它的本益比仍處於相對偏低區間，若後續AI布局逐步轉化為更明確的營運成果，華碩就有機會成為這波品牌廠修復行情中，成為值得的一檔個股。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：華碩大賺6個股本，2026年PC產業淘汰賽即將開打？宏碁、微星嚴陣以待！