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股王信驊再創新天價！股后穎崴同步登峰 千金股人氣旺
輝達GTC釋出正面訊息，美股不再扯後腿，台股多方士氣大振，股王信驊（5274）今日續攻漲停再創新天價，盤中衝上漲停價12,450元，上漲1,130元。股后穎崴（6515）同步登峰寫新紀錄，盤中來到7,140元，雙雙激勵千金股人氣，高價股再度掀起比價熱潮。量測儀器大廠致茂（2360）今日也再創新天價，盤中來到1,610元。
數據顯示，信驊股價於2月26日盤中突破10,000元大關，當天收盤雖然並未站穩10,000元關卡之上，不過在經過整理後，投信近7個交易日連續買超，信驊於3月11日收盤站上10,000元關卡，並震盪創高。
信驊日前公告2月營收10.11億元，首度突破10億元大關，月增12.3%、年增65.9%，創單月新高；前二月營收19.11億元，年成長45.89%。展望後市，法人看好伴隨AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，將推升信驊基本面持續走強和升溫。
看待後市，信驊董事長林鴻明先前表示，本季將是「非常好的一季」，預估單季營收可望達26億至27億元，年增25%至30%，續創單季歷史新高，毛利率區間落在66.5%至67.5%。
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