股王信驊再創新天價！股后穎崴同步登峰 千金股人氣旺

零股交易可望開放信用交易？目前台股交易只有整股開放融資券信用交易，但今日財委會上立委郭國文質疑，現在零股交易量這麼大，為何迄今仍只有整股可開放信用交易，零股卻不行？證交所董事長林修銘回應，零股交易量很大，已有一定的基礎，證交所會進行評估，此外，證交所已在研究繼續縮短整股與零股交易的撮合時間差。

2026-03-18 10:21