零股融資信用交易可望開放？ 證交所表示將評估

零股交易可望開放信用交易？目前台股交易只有整股開放融資券信用交易，但今日財委會上立委郭國文質疑，現在零股交易量這麼大，為何迄今仍只有整股可開放信用交易，零股卻不行？證交所董事長林修銘回應，零股交易量很大，已有一定的基礎，證交所會進行評估，此外，證交所已在研究繼續縮短整股與零股交易的撮合時間差。

郭國文強調，尤其是40歲以下年輕人投資零股最多，現在零股交易量這麼大，為何零股不能信用交易？林修銘承諾，將予以研究，絕對會重視其交易的便利性。

立委賴士葆也詢問，美伊開戰之後，外資賣超近6千億元，新台幣貶破32元，中東戰火持續，能否借機改變AI股一枝獨秀現象？他特別要求金管會此時應趁勢推廣優質的，但股價上漲卻落後的「璞玉指數」；金管會主委彭金隆回應，該指數一共納入306檔個股入該指數，也具有未來發行ETF（指數型股票基金）的基礎。

證交所董座林修銘在備詢時也指出，上周大盤指數大跌逾5%，但璞玉指數只有2%至3%的跌幅，這些數據都會向投信公司作說明，今日下午證交所將邀請資產管理公司、四大基金業者辦理說明會，已有一家規模很大的投信公司有興趣，預計今年應該會有行動，預計下半年發行，賴士葆則要求，不要下半年，應在3個月之內有結果。