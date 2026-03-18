美光市值飆破5,000億美元！記憶體處置股照飆、4強成交值狂壓台積電

記憶體族群交頭續火！在AI需求爆發與供給緊縮預期升溫下，美光於財報公布前市值首度衝破5,000億美元，激勵台股相關族群同步噴出，甚至多檔處置股無懼警示續創新高，旺宏（2337）、南亞科（2408）、力積電（6770）、華邦電（2344）盤初成交值更紛紛超車台積電（2330），成為盤面最強主流。惟盤中高檔反壓增強，華邦電、力積電陸續翻黑，南亞科漲幅也大舉收斂至1%左右。

美光周二股價大漲4.5%，收在461.69美元，市值達約5,196億美元，刷新里程碑。市場情緒升溫的關鍵，在於其確認已切入NVIDIA新一代AI平台Vera Rubin供應鏈，次世代高頻寬記憶體HBM4正式量產，打破先前市場疑慮。當前HBM4供應商僅剩美光、SK hynix與Samsung Electronics三強，產業進入高度寡占格局。

此外，SK Group會長崔泰源於GTC大會直言，AI運算需求爆發，全球記憶體供應恐「一路缺到2030年」，遠超市場原預期的2028年，形同宣告結構性供不應求周期正式延長，價格上行趨勢確立。

在國際利多帶動下，台股記憶體族群高燒不退。盤面上包括創見（2451）、廣穎（4973）、旺宏、威剛（3260）、宜鼎（5289）、十銓（4967）同步亮燈漲停；其中旺宏、創見、威剛、宜鼎更同步改寫歷史新高，資金追價力道強勁。

值得注意的是，多檔遭列處置的個股仍無視警示持續飆高，宜鼎、青雲（5386）、廣穎齊步鎖漲停，宇瞻（8271）亦大漲逾半根停板，顯示市場資金短線對記憶體動能未降溫。

此外，族群漲勢並非僅限模組廠，晶豪科（3006）、南亞科、華邦電同步走揚，形成上中下游全面擴散格局。法人指出，在報價上漲與AI需求雙引擎推動下，台廠有望同步受惠毛利率改善與庫存回補行情。

整體而言，從美光市值創高、HBM4量產，到供給缺口延長至2030年的產業訊號，記憶體已從景氣循環股轉向結構性成長族群；而部分處置股仍強攻新高，更凸顯資金對這波行情的高度熱情。惟今日美光財報公布後有何變化，值得關注。