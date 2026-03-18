明年到期的當沖降稅是否延長？彭金隆：短線交易有加強市場火力的效能

金管會主委彭金隆今日在答詢時對當沖降稅是否延長指出，股市若全部是長期投資，則火力不足，但若都是投機者，則波動會過大，短線與長線並沒有一定的比例，但短線交易仍有加強股市火力的效能。

立委林岱樺詢問當沖降稅明年到期，後續是否延長，並且質疑當沖降稅並非強心針，而是「股市鴉片」、「股市賭場化」，對此，彭金隆回應，去年討論過此問題，若全部是長期投資，則火力不足，但若都是投機者，則波動會過大，短線與長線並沒有一定的比例。

林岱樺指出，台灣的當沖占比高達47%，比美國的15%至20%，日本30%至40%, 還要來得大，這並不利企業的長期營運及股價穩定度。她認為，台灣可以維持證所稅率為0，並且對長期投資者的證交稅率調降，而當沖證交稅應該要調整，來分級落日。

證交所董事長林修銘則澄清，證交所統計上市股票的當沖交易量為36%，並未到47%。

對於當沖者的年紀，林修銘則說明，以約在40至60歲的中壯年為主力，他也說明，不只個人，法人也在作當沖，至於賺賠比率，林岱樺則揭露，大約53%是賺，47%是賠。林岱樺也指出，美國是對長期投資者降證所稅，但對短期投資者課重稅，這才是合狂的，若持有超過一年，就符合長期的定義，高收入者課20%、一般人課15%，另外部分高收入者還要加徵3.8%，持有不到一年的短期投資則課10%至37%。