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台積電開盤站上1900元、台股續飆逾550點 留意「這件事」

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台積電開盤站上1900元、台股續飆逾550點 留意「這件事」

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。（聯合報系資料照片）
台股示意圖。（聯合報系資料照片）

美股昨夜受中東局勢與油價走揚干擾震盪收紅，市場聚焦聯準會利率決策；而台積電ADR勁揚1.98%，帶動台指期夜盤大漲300點後，18日3月期指開盤再飆465點、至34,266點，台股接力開高92.71點、報33,929.28點，並在台積電（2330）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、鴻勁（7769）等電子權值要角齊揚之下，漲點急拉逾550點，一度突破34,400點。

五大權值股表現上，台積電開高30元、報1,900元，站上5日與10日線，目前最高來到1,910元，台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光投控隨之開高，僅聯發科（2454）持平在1,730元。

類股方面，玻陶漲幅居前，電機、半導體、電器電纜、鋼鐵、網通、光電、生醫等聯袂揚升；汽車、居家生活、百貨表現相對落後。

回顧台股17日彈升494.06點、漲幅1.48%，收33,836.57點，重返月線之上，成交值放大至8,205億元。三大法人聯手買超97.73億元，包括外資買超4.72億元、投信買超2.06億元、自營商買超90.95億元。

法人指出，中東局勢動盪推升布蘭特原油重返100美元大關，然美股低接買盤強勁，為本周五四巫日結算奠定良好基礎。台股受惠GTC大會利多與台積電除息秒填息帶動，技術面已重回所有均線上緣。近期光通訊及衛星展題材持續支撐買氣，惟今日適逢台指期結算，投資人須留意盤勢波動並密切關注油價走勢。

投信買超 三大法人 台達電

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第11次 台積開盤秒填息

輝達昨（17）日在年度盛會GTC釋出多項進度，帶旺重要夥伴台積電。台積電昨日首度季配息除息6元再演「秒填息」，一掃16日棄息賣壓陰霾，下次季配息除息續為6元。

GTC題材發威…外資回補 台股雙王領攻收復三關卡

台股昨（17）日拜輝達GTC大會題材發威、外資回補4.7億元，由權王台積電上演秒填息漲30元收1,870元，加上股王信驊攻頂收11,320元帶動多頭氣勢，終場指數勁揚494點收33,836點，收復5日、10日、月線等三道關卡，成交量擴增至8,461億元，「價漲量增」。

投信投顧公會理事長尤昭文：台股指數4萬點看得到

台積電第21次秒填息，帶領台股昨（17）日回神大漲494點，收33,836點，終結連三跌。投信投顧公會理事長尤昭文昨日在媒體春酒受訪時指出，由於AI強勁發展，以台積電獲利成長推算，「台股40,000點看得到」。

iPhone鏈三強台積電、日月光、鴻海 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中指出，新款iPhone 17e已於2月底開始鋪貨，並在3月加速拉升產能。大摩預估iPhone首季生產5,600萬支，季減26%、年增12%，按讚台積電（2330）、日月光投控、鴻海三台廠，均給予「優於大盤」評級。

就市論勢／輝達GTC鏈龍頭股 優選

美伊戰爭引發能源供給衝擊，讓全球對通膨與景氣衰退擔憂升溫，亞股整體承壓，台股在權值半導體與AI伺服器供應鏈帶動下展現韌性。美國與伊朗衝突推升油價與波動度，短線資金偏好美元與黃金等避險資產，台股除了高本益比成長股面臨估值修正壓力，外資淨賣籌碼面對權值股帶來極大壓力。

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