台積電開盤站上1900元、台股續飆逾550點 留意「這件事」

美股昨夜受中東局勢與油價走揚干擾震盪收紅，市場聚焦聯準會利率決策；而台積電ADR勁揚1.98%，帶動台指期夜盤大漲300點後，18日3月期指開盤再飆465點、至34,266點，台股接力開高92.71點、報33,929.28點，並在台積電（2330）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、鴻勁（7769）等電子權值要角齊揚之下，漲點急拉逾550點，一度突破34,400點。

五大權值股表現上，台積電開高30元、報1,900元，站上5日與10日線，目前最高來到1,910元，台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光投控隨之開高，僅聯發科（2454）持平在1,730元。

類股方面，玻陶漲幅居前，電機、半導體、電器電纜、鋼鐵、網通、光電、生醫等聯袂揚升；汽車、居家生活、百貨表現相對落後。

回顧台股17日彈升494.06點、漲幅1.48%，收33,836.57點，重返月線之上，成交值放大至8,205億元。三大法人聯手買超97.73億元，包括外資買超4.72億元、投信買超2.06億元、自營商買超90.95億元。

法人指出，中東局勢動盪推升布蘭特原油重返100美元大關，然美股低接買盤強勁，為本周五四巫日結算奠定良好基礎。台股受惠GTC大會利多與台積電除息秒填息帶動，技術面已重回所有均線上緣。近期光通訊及衛星展題材持續支撐買氣，惟今日適逢台指期結算，投資人須留意盤勢波動並密切關注油價走勢。