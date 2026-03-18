台股技術面轉強 投顧：留意台指期結算行情波動

投資人關注中東局勢與美國聯邦準備理事會（Fed）預計本週稍後舉行的決策會議，美股4大指數收盤齊揚。投顧指出，台股昨天受惠輝達GTC大會及台積電秒填息等利多激勵下，收盤站上所有均線，技術面轉強，但仍須關注油價變化、留意今天台指期結算可能造成行情波動。

美股道瓊工業指數17日終場上揚46.85點或0.10%，收報46993.26點；標普500指數小漲16.71點或0.25%，收在6716.09點；以科技股為主的那斯達克指數揚升105.35點或0.47%，收22479.53點；費城半導體指數漲40.58點或0.52%，收7836.83點。

台股17日在電子、金融類股反攻下，終場收在33836.57點，上漲494.06點，漲幅1.48%，站回月線33642點，成交金額新台幣8188.9億元。三大法人合計買超95.94億元，其中自營商買超90.95億元，投信買超0.42億元，外資及陸資買超4.57億元。

產業訊息方面，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳17日在GTC技術大會受訪回應地緣政治問題時表示，輝達會在以色列長期發展，「對台灣也是」。他也認為，全球對晶片的需求大幅上升，川普政府任內要讓台灣半導體4成產能赴美非常困難。

代工廠廣達（2382）旗下雲達科技宣布與達明機器人、輝達展開策略合作，共同推動下一代實體人工智慧（Physical AI）機器人技術。

全球記憶體供應吃緊，記憶體模組廠威剛（3260）1月營收攀高至84.12億元，創下歷史新高，年增198.92%。威剛1月獲利同步高度成長，自結歸屬母公司淨利達35.17億元、年增3516倍，每股純益11.09元，單月賺逾一個股本。