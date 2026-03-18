聽新聞
0:00 / 0:00

GTC題材發威…外資回補 台股雙王領攻收復三關卡

經濟日報／ 記者盧宏奇黃彥宏／台北報導
台股示意圖。 記者許正宏／攝影
台股示意圖。 記者許正宏／攝影

台股昨（17）日拜輝達GTC大會題材發威、外資回補4.7億元，由權王台積電（2330）上演秒填息漲30元收1,870元，加上股王信驊（5274）攻頂收11,320元帶動多頭氣勢，終場指數勁揚494點收33,836點，收復5日、10日、月線等三道關卡，成交量擴增至8,461億元，「價漲量增」。

櫃買市場拉出連三紅，收321.03點，創波段新高，信驊亮燈漲停，漲停價11,320元不僅坐穩「萬元」股寶座，更締造台股史上新里程碑，首次有個股登上11,000元大關及單日大漲逾千元。

法人持續上修財報及估值，38檔千金股昨日上演比價行情，約78%比重股價收高，信驊、穎崴（6515）、健策（3653）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、竑騰、新代、宜鼎（5289）、均華（6640）等九檔強勢股更改寫掛牌後歷史新天價；百元以上高價股有25檔創歷史新高，千金股占36%，且全為AI族群。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，在外資避險操作趨勢扭轉前，台股短期延續月線附近震盪換手機會大，國際油價及新台幣匯率扮演兩大風險溫度計，所幸族群強者恆強態勢不變，建議買黑賣紅，審慎靈活操作。

三大法人昨日同步買超97.7億元。其中外資買超4.7億元，主要敲進台達電、力積電、華邦電（2344）、晶豪科（3006）等記憶體股，金額在21至58.3億元不等，終止連三賣。外資在台指期留倉淨空單減少2,354口，降至36,158口，為2月26日以來新低。

投信昨日小買2億元，連二買，累計買超5.2億元；自營商由賣轉買超90.9億元，具短線多空轉折指標意味的自行買賣部位擴大買超至36.8億元；八大公股券商小賣0.4億元，終結連三買。

國際油價 台達電 外資

延伸閱讀

外資買超4.57億元 敲進力積電、調節鴻海

美元回落 新台幣終結連3黑收31.885元

價量榜電力十足！力積電狂飆漲停成大贏家 外資最大刀竟砍向「它」

外資竟只買4億？三大法人回補95億助陣 台股強彈494點「最大咖曝光」

相關新聞

GTC題材發威…外資回補 台股雙王領攻收復三關卡

台股昨（17）日拜輝達GTC大會題材發威、外資回補4.7億元，由權王台積電上演秒填息漲30元收1,870元，加上股王信驊攻頂收11,320元帶動多頭氣勢，終場指數勁揚494點收33,836點，收復5日、10日、月線等三道關卡，成交量擴增至8,461億元，「價漲量增」。

iPhone鏈三強台積電、日月光、鴻海 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中指出，新款iPhone 17e已於2月底開始鋪貨，並在3月加速拉升產能。大摩預估iPhone首季生產5,600萬支，季減26%、年增12%，按讚台積電（2330）、日月光投控、鴻海三台廠，均給予「優於大盤」評級。

這檔個股單日勁揚逾千元 光漲點就等同創造一檔千金股

台股17日強彈大漲，股王信驊（5274）在市場多頭買盤的點火攻堅下，股價開高走高亮燈漲停，漲停價11,320元創下歷史新高紀錄，單日大漲1,025元，等同光是漲點就創造了一檔千金股，表現相當亮麗搶眼。

台積電、00981A開盤即填息 將發出近1,573億元股息

台股有望迎接千億級資金活水！萬眾矚目17日除息的台積電（2330）和主動統一台股增長（00981A），17日開盤便雙雙秒填息，台積電最高衝上1,880元，00981A盤中最高至20.48元，收在20.35元，再度創下掛牌以來最高。根據統計，僅僅這兩檔將發放的現金股利，合計就將高達近1,573億元。若這波股息再投入，有望為台股貢獻強力買盤力道，為多頭行情再添柴火。

第11次 台積開盤秒填息

輝達昨（17）日在年度盛會GTC釋出多項進度，帶旺重要夥伴台積電。台積電昨日首度季配息除息6元再演「秒填息」，一掃16日棄息賣壓陰霾，下次季配息除息續為6元。

投信投顧公會理事長尤昭文：台股指數4萬點看得到

台積電第21次秒填息，帶領台股昨（17）日回神大漲494點，收33,836點，終結連三跌。投信投顧公會理事長尤昭文昨日在媒體春酒受訪時指出，由於AI強勁發展，以台積電獲利成長推算，「台股40,000點看得到」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。