GTC題材發威…外資回補 台股雙王領攻收復三關卡

台股昨（17）日拜輝達GTC大會題材發威、外資回補4.7億元，由權王台積電（2330）上演秒填息漲30元收1,870元，加上股王信驊（5274）攻頂收11,320元帶動多頭氣勢，終場指數勁揚494點收33,836點，收復5日、10日、月線等三道關卡，成交量擴增至8,461億元，「價漲量增」。

櫃買市場拉出連三紅，收321.03點，創波段新高，信驊亮燈漲停，漲停價11,320元不僅坐穩「萬元」股寶座，更締造台股史上新里程碑，首次有個股登上11,000元大關及單日大漲逾千元。

法人持續上修財報及估值，38檔千金股昨日上演比價行情，約78%比重股價收高，信驊、穎崴（6515）、健策（3653）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、竑騰、新代、宜鼎（5289）、均華（6640）等九檔強勢股更改寫掛牌後歷史新天價；百元以上高價股有25檔創歷史新高，千金股占36%，且全為AI族群。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，在外資避險操作趨勢扭轉前，台股短期延續月線附近震盪換手機會大，國際油價及新台幣匯率扮演兩大風險溫度計，所幸族群強者恆強態勢不變，建議買黑賣紅，審慎靈活操作。

三大法人昨日同步買超97.7億元。其中外資買超4.7億元，主要敲進台達電、力積電、華邦電（2344）、晶豪科（3006）等記憶體股，金額在21至58.3億元不等，終止連三賣。外資在台指期留倉淨空單減少2,354口，降至36,158口，為2月26日以來新低。

投信昨日小買2億元，連二買，累計買超5.2億元；自營商由賣轉買超90.9億元，具短線多空轉折指標意味的自行買賣部位擴大買超至36.8億元；八大公股券商小賣0.4億元，終結連三買。