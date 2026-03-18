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投信投顧公會理事長尤昭文：台股指數4萬點看得到

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台積電（2330）第21次秒填息，帶領台股昨（17）日回神大漲494點，收33,836點，終結連三跌。投信投顧公會理事長尤昭文昨日在媒體春酒受訪時指出，由於AI強勁發展，以台積電獲利成長推算，「台股40,000點看得到」。

尤昭文指出，受美伊戰事影響，不只台股，整個亞股都受衝擊，但回歸基本面，台灣產業獲利相當強勁。台灣上市櫃公司2025年整體獲利為4.4兆元。以目前各家券商預估來看，今年企業獲利有望成長20-30%，甚至2027年獲利有機會突破6兆元。

尤昭文分析，台股中有四成是半導體。台積電營收及獲利相當強勁，預估每股稅後純益（EPS）從60多元成長到80元以上，換算下來，指數有機會到38,000、39,000點或更高。

至於市場關注的AI趨勢，尤昭文指出，Meta、Google等雲端服務供應商（CSP）資本支出高達6,000億美元，對台灣半導體與硬體裝置產業營收貢獻約15-20%，AI訂單能見度一直到2027年。

尤昭文認為，對台股樂觀原因之一，是因為趨於多元化。除了半導體，傳產中的機械、塑化也都有機會。證交所也積極發展多層次資本市場，讓資金不要全部擠到半導體。尤昭文說，一年來，台灣資產管理業者管理規模增加約4兆元為22兆元。如果能擴大投資範圍如增加另類投資，並且開始將壽險資金交給自家投信管理，未來兩、三年可望成長到30兆元。

資本支出 台股 半導體

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