聽新聞
0:00 / 0:00

外資上櫃持股 市值飆

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年來截至昨（17）日止，外資在櫃買市場買超1,495.3億元，持有上櫃股票的市值占全市場市值的比例為22.59%，較2025年底的19.71%顯著上升，外資持股市值2024年底為1.42兆元，截至3月17日增加到1.95兆元。外資持股市值前三大為股王信驊（5274）、群聯、力旺。

觀察外資最愛哪些上櫃股，目前外資持股市值前十名分別為：信驊、群聯、力旺、旺矽、元太、世界、環球晶、鈊象、台燿，以及威剛。

產業來看，其中七檔都是半導體，包括IC設計、封測、代工、晶圓材料等，不但是櫃買市場兩大主力族群半導體、生技業之一，也是盤面上市場的關注焦點族群。

不論是業績、營運的穩健程度，或是今年的成長性，加上有AI題材及相關應用範圍擴大等利多加持，這些都是市場看好的主流趨勢產業。

外資持有信驊市值2,370.9億元，其次群聯、力旺、旺矽分別持有1,816.3億元、1,253.2億元、1,222.9億元，四檔都是外資持股市值逾千億元的個股。

若從外資持股張數來看，前十名則分別為：元太、世界、龍巖、頎邦、光洋科、欣銓、中美晶、富喬、穩懋，以及全家。

產業來看，半導體也有五家最多，其他分散在光電、其他、其他電子、電子零組件

外資對元太持股張數有45.4萬張，世界則持股43.6萬張，第三名龍巖持股則有22.9萬張。

櫃買中心為提升上櫃公司曝光度、增進與國內外投資人溝通，持續規劃線上與實體等不同形式活動，例如海外法人說明會、櫃買市場業績發表會、經營分享會以及產業論壇等，並提供網路同步直播，強化櫃買市場服務。

櫃買中心近年並來積極協助上櫃公司提升企業價值，並持續辦理國內外法說會，安排優質上櫃公司與外資機構法人直接面對面會談，提升上櫃公司的國際知名度，可望帶動更多的國際資金注入櫃買市場，實現我國成為亞洲資產管理中心的目標。

電子零組件 法人說明會 外資

延伸閱讀

外資買超4.57億元 敲進力積電、調節鴻海

這二檔PCB股 各外資紛紛上調目標價

價量榜電力十足！力積電狂飆漲停成大贏家 外資最大刀竟砍向「它」

外資竟只買4億？三大法人回補95億助陣 台股強彈494點「最大咖曝光」

相關新聞

GTC題材發威…外資回補 台股雙王領攻收復三關卡

台股昨（17）日拜輝達GTC大會題材發威、外資回補4.7億元，由權王台積電上演秒填息漲30元收1,870元，加上股王信驊攻頂收11,320元帶動多頭氣勢，終場指數勁揚494點收33,836點，收復5日、10日、月線等三道關卡，成交量擴增至8,461億元，「價漲量增」。

iPhone鏈三強台積電、日月光、鴻海 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中指出，新款iPhone 17e已於2月底開始鋪貨，並在3月加速拉升產能。大摩預估iPhone首季生產5,600萬支，季減26%、年增12%，按讚台積電（2330）、日月光投控、鴻海三台廠，均給予「優於大盤」評級。

這檔個股單日勁揚逾千元 光漲點就等同創造一檔千金股

台股17日強彈大漲，股王信驊（5274）在市場多頭買盤的點火攻堅下，股價開高走高亮燈漲停，漲停價11,320元創下歷史新高紀錄，單日大漲1,025元，等同光是漲點就創造了一檔千金股，表現相當亮麗搶眼。

台積電、00981A開盤即填息 將發出近1,573億元股息

台股有望迎接千億級資金活水！萬眾矚目17日除息的台積電（2330）和主動統一台股增長（00981A），17日開盤便雙雙秒填息，台積電最高衝上1,880元，00981A盤中最高至20.48元，收在20.35元，再度創下掛牌以來最高。根據統計，僅僅這兩檔將發放的現金股利，合計就將高達近1,573億元。若這波股息再投入，有望為台股貢獻強力買盤力道，為多頭行情再添柴火。

第11次 台積開盤秒填息

輝達昨（17）日在年度盛會GTC釋出多項進度，帶旺重要夥伴台積電。台積電昨日首度季配息除息6元再演「秒填息」，一掃16日棄息賣壓陰霾，下次季配息除息續為6元。

投信投顧公會理事長尤昭文：台股指數4萬點看得到

台積電第21次秒填息，帶領台股昨（17）日回神大漲494點，收33,836點，終結連三跌。投信投顧公會理事長尤昭文昨日在媒體春酒受訪時指出，由於AI強勁發展，以台積電獲利成長推算，「台股40,000點看得到」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。