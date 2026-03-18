外資上櫃持股 市值飆

今年來截至昨（17）日止，外資在櫃買市場買超1,495.3億元，持有上櫃股票的市值占全市場市值的比例為22.59%，較2025年底的19.71%顯著上升，外資持股市值2024年底為1.42兆元，截至3月17日增加到1.95兆元。外資持股市值前三大為股王信驊（5274）、群聯、力旺。

觀察外資最愛哪些上櫃股，目前外資持股市值前十名分別為：信驊、群聯、力旺、旺矽、元太、世界、環球晶、鈊象、台燿，以及威剛。

產業來看，其中七檔都是半導體，包括IC設計、封測、代工、晶圓材料等，不但是櫃買市場兩大主力族群半導體、生技業之一，也是盤面上市場的關注焦點族群。

不論是業績、營運的穩健程度，或是今年的成長性，加上有AI題材及相關應用範圍擴大等利多加持，這些都是市場看好的主流趨勢產業。

外資持有信驊市值2,370.9億元，其次群聯、力旺、旺矽分別持有1,816.3億元、1,253.2億元、1,222.9億元，四檔都是外資持股市值逾千億元的個股。

若從外資持股張數來看，前十名則分別為：元太、世界、龍巖、頎邦、光洋科、欣銓、中美晶、富喬、穩懋，以及全家。

產業來看，半導體也有五家最多，其他分散在光電、其他、其他電子、電子零組件。

外資對元太持股張數有45.4萬張，世界則持股43.6萬張，第三名龍巖持股則有22.9萬張。

櫃買中心為提升上櫃公司曝光度、增進與國內外投資人溝通，持續規劃線上與實體等不同形式活動，例如海外法人說明會、櫃買市場業績發表會、經營分享會以及產業論壇等，並提供網路同步直播，強化櫃買市場服務。

櫃買中心近年並來積極協助上櫃公司提升企業價值，並持續辦理國內外法說會，安排優質上櫃公司與外資機構法人直接面對面會談，提升上櫃公司的國際知名度，可望帶動更多的國際資金注入櫃買市場，實現我國成為亞洲資產管理中心的目標。