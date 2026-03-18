證交所揪伴 進擊前瞻產業

為了強化「亞洲創新籌資平臺」之核心功能，臺灣證券交易所宣布將於3月24日正式啟動「前瞻產業專題合作計畫」。

證交所本次計畫攜手台灣經濟研究院（台經院）與資訊工業策進會（資策會），旨在串聯資本市場與頂尖研究能量，透過國家級研究機構的深度洞察，建構具備台灣特色的「亞洲那斯達克」願景 。

證交所表示，台灣創新板是推動亞洲創新籌資平台的重要板塊。透過委託專業機構定期發布前瞻產業研究報告，不僅能夠適當提升投資人對於新興產業脈絡的理解，更能提高創新板上市公司的資訊透明度，落實投資人教育，進一步建構健全且具前瞻性的資本市場環境 。

證交所也預告，啟動儀式當天，將由證交所總經理李愛玲、台經院副院長周霞麗及資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉共同揭開序幕。隨後將進行兩場精彩的專題演講：首先是AI時代的全場景創新： 由台經院產經資料庫研究員曾俊洲，解析「科技X生活」下的創新革命 。

第二場為則是2026十大科技趨勢：由資策會產業情報研究所資深產業顧問兼主任林柏齊，分享年度關鍵技術發展動態 。