聽新聞
0:00 / 0:00

臺灣璞玉指數／璞玉指數 獲利穩中求

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣指數公司新編「臺灣璞玉指數」，運用市場交易量、值資料，以及EPS、股利配發等指標，篩選具投資價值潛力的成分股。

依據近期資料計算，「臺灣璞玉指數」本益比、股價淨值比及股東權益報酬率等指標表現均優於中小型300指數，反映其基本面與獲利品質穩健的特質，與外界認為一般中小型股波動較大、缺乏穩定性的既有印象不同。

另由近十年歷史跌幅觀察，「臺灣璞玉指數」在多次市場震盪環境下，均展現強韌的抗跌能力，如順利發行商品，可望填補中小型台股ETF缺口，完整被動投資的多元選項。

依據2026年2月資料計算，「臺灣璞玉指數」本益比及股價淨值比分別為15.76倍及1.72倍，低於加權指數（27.51倍、3.5倍）及中小型300指數（23.65倍、1.84倍)，顯示其投資價值具潛在成長空間。

此外，「臺灣璞玉指數」之股東權益報酬率（10.91%）亦明顯高於中小型300指數（7.77%），反映其成分股維持合理股價區間的同時，仍具備穩健的獲利品質。

觀察近十年歷史跌幅，「臺灣璞玉指數」在多次市場震盪環境下均強韌抗跌。臺灣指數公司依事件角度剖析，2020年新冠疫情期間，「臺灣璞玉指數」最大跌幅為-30.32%，優於中小型300指數的-32.60%；2022年至2023年美國聯準會通膨與升息期間，臺灣璞玉指數最大跌幅-14.28%及收復天數83天，優於加權指數(-28.47%、171天）及中小型300指數(-21.58%、105天）。

2025年4月起美國政府加徵關稅，臺灣璞玉指數最大跌幅為-24.52%，表現皆優於加權指數的-27.72%及中小型300指數的-32.45%，顯示「臺灣璞玉指數」即使在系統性風險下，仍能展現優異的抗跌能力，為發展中小型台股ETF的好選項。

EPS 中小型股 美國聯準會

延伸閱讀

展現穩健韌性 臺灣璞玉指數開啟中小型股投資新思維

兩檔台股ETF換股囉 00919、00929僅進行權重調整

台積電秒填息開高在1,875元！台股強彈約500點、收復月線

四檔ETF收盤價創高

相關新聞

GTC題材發威…外資回補 台股雙王領攻收復三關卡

台股昨（17）日拜輝達GTC大會題材發威、外資回補4.7億元，由權王台積電上演秒填息漲30元收1,870元，加上股王信驊攻頂收11,320元帶動多頭氣勢，終場指數勁揚494點收33,836點，收復5日、10日、月線等三道關卡，成交量擴增至8,461億元，「價漲量增」。

iPhone鏈三強台積電、日月光、鴻海 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中指出，新款iPhone 17e已於2月底開始鋪貨，並在3月加速拉升產能。大摩預估iPhone首季生產5,600萬支，季減26%、年增12%，按讚台積電（2330）、日月光投控、鴻海三台廠，均給予「優於大盤」評級。

這檔個股單日勁揚逾千元 光漲點就等同創造一檔千金股

台股17日強彈大漲，股王信驊（5274）在市場多頭買盤的點火攻堅下，股價開高走高亮燈漲停，漲停價11,320元創下歷史新高紀錄，單日大漲1,025元，等同光是漲點就創造了一檔千金股，表現相當亮麗搶眼。

台積電、00981A開盤即填息 將發出近1,573億元股息

台股有望迎接千億級資金活水！萬眾矚目17日除息的台積電（2330）和主動統一台股增長（00981A），17日開盤便雙雙秒填息，台積電最高衝上1,880元，00981A盤中最高至20.48元，收在20.35元，再度創下掛牌以來最高。根據統計，僅僅這兩檔將發放的現金股利，合計就將高達近1,573億元。若這波股息再投入，有望為台股貢獻強力買盤力道，為多頭行情再添柴火。

第11次 台積開盤秒填息

輝達昨（17）日在年度盛會GTC釋出多項進度，帶旺重要夥伴台積電。台積電昨日首度季配息除息6元再演「秒填息」，一掃16日棄息賣壓陰霾，下次季配息除息續為6元。

投信投顧公會理事長尤昭文：台股指數4萬點看得到

台積電第21次秒填息，帶領台股昨（17）日回神大漲494點，收33,836點，終結連三跌。投信投顧公會理事長尤昭文昨日在媒體春酒受訪時指出，由於AI強勁發展，以台積電獲利成長推算，「台股40,000點看得到」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。