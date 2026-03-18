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就市論勢／輝達GTC鏈龍頭股 優選
盤勢分析
美伊戰爭引發能源供給衝擊，讓全球對通膨與景氣衰退擔憂升溫，亞股整體承壓，台股在權值半導體與AI伺服器供應鏈帶動下展現韌性。美國與伊朗衝突推升油價與波動度，短線資金偏好美元與黃金等避險資產，台股除了高本益比成長股面臨估值修正壓力，外資淨賣籌碼面對權值股帶來極大壓力。
另一方面，川普在關稅與盟友關係反覆，導致全球股市正負落差加劇，徒增短線操作難度。
不過，輝達在GTC 2026宣布新一代推理晶片與Vera Rubin平台，鞏固其在AI與資料中心主導地位，台系晶圓代工、先進封裝、高速傳輸與伺服器組裝供應鏈引領台股反彈。
投資建議
美伊戰爭尚未明朗、能源供給受限且全球通膨風險再起，控管整體部位曝險及選股配置就顯特別重要。產業配置仍聚焦輝達GTC鏈相關高品質AI半導體與伺服器股，優先選擇財報透明、現金流穩健且在全球供應鏈具關鍵議價力的龍頭，拉回是買點，畢竟推論端需求將是下一波亮點。
此外，川普政府不確定性高、談判反覆，建議慎買惜賣，避免因短期政治口水導致追漲殺跌進出。
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