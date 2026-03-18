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iPhone鏈三強台積電、日月光、鴻海 大摩按讚

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
新款iPhone 17e已於2月底開始鋪貨，並在3月加速拉升產能。 路透
新款iPhone 17e已於2月底開始鋪貨，並在3月加速拉升產能。 路透

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中指出，新款iPhone 17e已於2月底開始鋪貨，並在3月加速拉升產能。大摩預估iPhone首季生產5,600萬支，季減26%、年增12%，按讚台積電（2330）、日月光投控、鴻海三台廠，均給予「優於大盤」評級。

大摩指出，iPhone目前訂單能見度顯示，3月需求動能仍具支撐，因此首季出貨5,600萬支的預估數字應可望達成；第2季出貨約5,200萬支，季減7%（優於過往第2季通常季減15%-25%）、年增12%。

大摩指出，第2季5,200萬支的總預估出貨量中，包括700萬支新款iPhone 17e在內。大摩將持續觀察，在記憶體成本上漲影響出貨之前，iPhone是否能憑藉具吸引力的價格方案，繼續擴大相對於Android陣營的市占率。

至於iPad第1季產量，大摩維持1,200萬台預估值，季減14%、年持平，也是優於過去三年季減20-42%的幅度。另外，大摩觀察到，新款iPad庫存準備已從2月開始。對於今年第2季，大摩初步預測iPad生產量為1,150萬台，季減4%、年減21%。

在台廠方面，台積電產能可望持續擴張，大摩將台積電目標價從2,088元調高至2,288元；2027年資本支出從590億美元上調到650億美元，每股稅後純益（EPS）上調4%至116.94元；2028年資本支出從600億美元調高到700億美元，EPS調高10%至139.66元。

大摩將日月光投控目標價由338元上調到368元，主要是因為受惠於台積電CoWoS封裝需求外溢效應明顯。至於鴻海，大摩維持「優於大盤」評級，但將目標價從317元下調到290元，反映產品組合改變及稅率提高。

資本支出 iPhone iPad

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