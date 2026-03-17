外資買超4.57億元 敲進力積電、調節鴻海

臺灣證券交易所表示，為提供市場更多元的指數化投資工具，臺灣指數公司新編「臺灣指數公司臺灣璞玉指數」（下稱「臺灣璞玉指數」），聚焦優質非熱門股的投資組合，成分股302檔且橫跨31類產業，篩選標準涵蓋每股盈餘（EPS）與股利配發，確保納入公司的獲利品質，並運用市場交易量、值等資料作為交易活絡度指標，發掘蘊含潛在價值的標的，精選如璞玉般的優質股票組合，展現「非熱門不代表冷門」的投資特色。

2026-03-17 19:02