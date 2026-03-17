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外資買超4.57億元 敲進力積電、調節鴻海

中央社／ 台北17日電

台股今天漲494.06點，收在33836.57點，站上月線33642點，三大法人合計買超新台幣95.94億元，其中，其中外資買超4.57億元，敲進力積電、友達、華邦電，調節鴻海、群創、台新新光金。

三大法人合計買超95.94億元，其中，自營商買超90.95億元，投信買超0.42億元，外資及陸資買超4.57億元。

值得注意的是，外資、自營商終結連3賣，轉為買超，投信連2個交易日買超。

根據公開資訊指出，外資今天賣超前10名清單中，鴻海居冠，賣超逾6.6萬張，群創、台新新光金分居2、3名，賣超張數分別約5.9萬張、2.7萬張左右，其餘依序為南亞、台企銀、元大台灣50、群益台灣精選高息、復華富時不動產、群益優選非投等債、台中銀。

外資買超前10大名單中，由力積電居冠領先，單日買超逾4.7萬張，友達位居第2，買超逾2.4萬張，接續為華邦電、新興、元晶、至上、永光、晶豪科、大聯大、英業達。

非投等債 華邦電 南亞

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