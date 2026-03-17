快訊

新青安2.0四方向定調 利率水準至少2.3%以上

竹科台電變電所爆炸…他傷勢惡化不治再添1死 家屬赴廠區招魂

聽新聞
0:00 / 0:00

展現穩健韌性 臺灣璞玉指數開啟中小型股投資新思維

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，為提供市場更多元的指數化投資工具，臺灣指數公司新編「臺灣指數公司臺灣璞玉指數」（下稱「臺灣璞玉指數」），聚焦優質非熱門股的投資組合，成分股302檔且橫跨31類產業，篩選標準涵蓋每股盈餘（EPS）與股利配發，確保納入公司的獲利品質，並運用市場交易量、值等資料作為交易活絡度指標，發掘蘊含潛在價值的標的，精選如璞玉般的優質股票組合，展現「非熱門不代表冷門」的投資特色。

補足商品差異化缺口 開拓我國中小型指數發展

台股ETF市場資金主要集中於中大型權值股，今年2月底資產規模前30大的台股ETF中，僅1檔為中小型主題ETF，相較於美國有14檔資產規模超過100億美元的中小型股ETF，且涵蓋市值及因子主題型等多元商品，臺股中小型股ETF在檔數及類型仍具發展空間。觀察美國ETF市場發展趨勢，中小型股ETF除普受投資人歡迎外，亦展現優良投資績效表現，中小型股指數如Russell 2000的近年績效具備優於大型股的潛力。「臺灣璞玉指數」大多為未達市值1,000億元之中小型股票，有助補足臺股產品差異化缺口，為市場中有望拓展的投資板塊。

展現穩健支撐韌性 在全球政經情勢變動下提供下檔保護

觀察近期盤勢，自2月26日至上周五（3月13日），中小型300指數之漲跌幅為【-4.8%】，相較發行量加權股價指數【-5.7%】下跌幅度較小，同期間「臺灣璞玉指數」之漲跌幅為【-3.1%】，抗跌能力又略勝於中小型300指數，顯示「臺灣璞玉指數」在市場修正階段表現穩健防禦能力與韌性。

證交所進一步表示，「臺灣璞玉指數」涵蓋民生消費、製造、生技醫療、營建及金融服務等多元產業，呈現貼近實體經濟之結構，且權重分散，有助降低單一產業或個股波動影響，適合作為中長期資產配置之參考。證交所強調，未來將持續透過投資人教育及多元宣導管道，提升市場對該指數之認識，並鼓勵業者發展相關ETF商品，提升中小型企業投資動能。

指數 指數化投資 中小型股

延伸閱讀

兩檔台股ETF換股囉 00919、00929僅進行權重調整

四檔ETF收盤價創高

11檔 ETF 展現超人氣 低接買盤出籠 市值型、科技型受寵

證交所赴美建構亞洲資產管理中心 取得具體成效

相關新聞

這檔個股單日勁揚逾千元 光漲點就等同創造一檔千金股

台股17日強彈大漲，股王信驊（5274）在市場多頭買盤的點火攻堅下，股價開高走高亮燈漲停，漲停價11,320元創下歷史新高紀錄，單日大漲1,025元，等同光是漲點就創造了一檔千金股，表現相當亮麗搶眼。

這二檔PCB股 各外資紛紛上調目標價

在外資點名按讚的諸多個股中，若以次產業分類，其中尤以印刷電路板（PCB）中的銅箔基板（CCL）族群最受矚目，包括台光電（2383）、台燿（6274）均是外資圈調高目標價的常客，因而激勵股價表現強勢。

台積電、00981A開盤即填息 將發出近1,573億元股息

台股有望迎接千億級資金活水！萬眾矚目17日除息的台積電（2330）和主動統一台股增長（00981A），17日開盤便雙雙秒填息，台積電最高衝上1,880元，00981A盤中最高至20.48元，收在20.35元，再度創下掛牌以來最高。根據統計，僅僅這兩檔將發放的現金股利，合計就將高達近1,573億元。若這波股息再投入，有望為台股貢獻強力買盤力道，為多頭行情再添柴火。

外資竟只買4億？三大法人回補95億助陣 台股強彈494點「最大咖曝光」

台股17日受惠權王台積電（2330）秒填息，加上股王信驊（5274）狂飆漲停再創台股天價里程碑激勵，大盤力甩連3日來的頹勢，彈升494.06點、漲幅1.48%，收33,836.57點，雖然3萬4千關未能站穩，但已順利重返月線之上，成交值放大至8,188.9億元，三大法人止步連3賣、聯手回補95.94億元。

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

台股指數17日收盤上漲494.06點，終場以33,836.57點作收，成交量8,188.9億元；台積電（2330）除息即完成填息，收盤價1,870元，上漲30元，漲幅1.63%。

展現穩健韌性 臺灣璞玉指數開啟中小型股投資新思維

臺灣證券交易所表示，為提供市場更多元的指數化投資工具，臺灣指數公司新編「臺灣指數公司臺灣璞玉指數」（下稱「臺灣璞玉指數」），聚焦優質非熱門股的投資組合，成分股302檔且橫跨31類產業，篩選標準涵蓋每股盈餘（EPS）與股利配發，確保納入公司的獲利品質，並運用市場交易量、值等資料作為交易活絡度指標，發掘蘊含潛在價值的標的，精選如璞玉般的優質股票組合，展現「非熱門不代表冷門」的投資特色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。