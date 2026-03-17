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這二檔PCB股 各外資紛紛上調目標價
在外資點名按讚的諸多個股中，若以次產業分類，其中尤以印刷電路板（PCB）中的銅箔基板（CCL）族群最受矚目，包括台光電（2383）、台燿（6274）均是外資圈調高目標價的常客，因而激勵股價表現強勢。
隨AI需求暢旺，PCB族群不但發生量的變化，也出現質的轉變。特別是電子訊號大量且高速傳輸下，對於Low DK（低介電）的需求大增，因而在產品不斷升規的帶動下，台光電、台燿接單暢旺，備受外資法人看好。
如高盛證券在最新出具的「銅箔基板產業」報告中指出，由於需求暢旺，預估M6–M8等級CCL價格2026年年增10%–20%以上，M6及以下等級價格則可能年增超過40%，因而持續看好高階、高速CCL市場供給偏緊。
展望未來，高盛指出，隨M9等級CCL滲透率持續提升，將嘉惠台光電與台燿的營收與獲利表現，因此給予台光電「買進」評等，目標價由2,585元上調至3,200元；台燿同為「買進」，目標價由740元上調至900元水準。
除了高盛外，事實上，麥格理證券也按讚台光電。由於預期首季營運成長動能強於預期，因此第2季起，平均銷售單價（ASP）將向上揚升，帶動毛利率將逾30%，有助推升全年營收與獲利表現，因此將目標價升至2,840元。
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