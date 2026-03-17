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價量榜電力十足！力積電狂飆漲停成大贏家 外資最大刀竟砍向「它」

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股17日在權值股領軍下強勢反彈，受惠台積電（2330）秒填息，以及股王信驊（5274）攻上漲停、刷新11,320元歷史天價，帶動「11千金」同步改寫新高，推升加權指數終場大漲494.06點，收33,836.57點，一舉收復月線。三大法人同步轉買，合計回補95.94億元，成交值亦放大至8,188.9億元，市場信心回溫。

觀察成交值與成交量前十大個股，資金明顯回流電子族群，台積電、南亞科（2408）、華通（2313）、欣興（3037）成交值皆突破330億元；群創（3481）則以近78萬張穩居成交量冠軍，維持盤面最高人氣。

成交值前十名中，台積電以443億元穩坐龍頭，秒填息有效穩定多頭軍心，貢獻大盤近半漲點。不過外資小幅調節231張，顯示在高檔仍偏審慎。

相較之下，記憶體族群成為17日盤面主流焦點，力積電（6770）成交值、成交量雙雙名列前段，並獲外資大舉買超47,379張居冠，股價強攻漲停71.7元；華邦電（2344）同步擠進價量榜，外資加碼逾1.8萬張，呈現量價齊揚；南亞科則在土洋法人分歧下，仍帶量上漲3.82%，成交值達360億元，顯示市場對產業前景看法分歧但熱度不減。

成交量方面，群創雖以大量居冠，但外資反手賣超逾5.9萬張，終場上漲1.47%、收27.7元；友達（2409）則獲外資買超逾2.4萬張，股價同步上揚1.27%、至15.9元，買盤支撐相對明確。

值得關注的是，成交值排名第七的鴻海（2317），17日遭外資大幅調節逾6.6萬張，為賣超首位，且三大法人同步站在賣方，股價在逾10萬張大量下收跌2.08%、至212元，並跌破短期均線，成為壓抑權值股表現的主要來源。

統計17日成交值前十名依序為：台積電、南亞科、華通、欣興、華邦電、力積電、鴻海、群聯（8299）、群創、景碩（3189）。

成交量前十名依序為：群創、力積電、華邦電、元晶（6443）、友達、群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣TOP50（009816）、華通、南亞科、主動統一台股增長（00981A）。

華通 成交量 三大法人

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