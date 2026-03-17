台股有望迎接千億級資金活水！萬眾矚目17日除息的台積電（2330）和主動統一台股增長（00981A），17日開盤便雙雙秒填息，台積電最高衝上1,880元，00981A盤中最高至20.48元，收在20.35元，再度創下掛牌以來最高。根據統計，僅僅這兩檔將發放的現金股利，合計就將高達近1,573億元。若這波股息再投入，有望為台股貢獻強力買盤力道，為多頭行情再添柴火。

台股17日迎來兩檔重量級除息秀，台積電每股將配發現金股利6元，主動統一台股增長每股將配發0.41元。其中，配出主動式ETF單次配息最高金額的00981A，16日迎來配息前的最後買進日，交易熱度還是燒燙燙。

根據CMoney統計，結算至16日盤後最新數據，自3月以來00981A新增發行股數就高達8.9億股，推升00981A的總發行股數衝高至41億股，以每股配發0.41元來推算，這波將可發出高達16.97億元現金活水。而台積電發行股數則多達259億股，每股配發6元，估算這波配息將豪邁發出1,555.95億元。至於配息匯入投資人帳戶的日期，00981A配息預計於4月10日匯入，台積電配息則將於4月9日到帳。

統一投信投研團隊表示，受到地緣政治不確定性影響，國際油價劇烈波動，投資人擔憂美國通膨回升，進而壓抑經濟成長及企業獲利，造成國際股市震盪，連帶使台股短線回落整理。但聯準會理事華勒日前已公開表示，中東衝突通常是短期事件，對長期通膨影響有限。目前市場預期今年聯準會仍有降息機會，有利股市資金流動性。整體而言，AI需求持續增加，加上資金流動性無虞，將有助於台股供應鏈營收成長，成為台股長線成長動能。