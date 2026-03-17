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外資竟只買4億？三大法人回補95億助陣 台股強彈494點「最大咖曝光」

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫 曾吉松
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫 曾吉松

台股17日受惠權王台積電（2330）秒填息，加上股王信驊（5274）狂飆漲停再創台股天價里程碑激勵，大盤力甩連3日來的頹勢，彈升494.06點、漲幅1.48%，收33,836.57點，雖然3萬4千關未能站穩，但已順利重返月線之上，成交值放大至8,188.9億元，三大法人止步連3賣、聯手回補95.94億元。

統計三大法人17日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超4.57億元，投信買超0.42億元；自營商買超（合計）90.95億元，其中自營商（自行買賣）買超36.87億元、自營商（避險）買超54.08億元。

盤面上，台積電漲30元、漲幅1.63%，收1,870元，10日線雖尚未站穩，但仍為第21次一日填息達陣，貢獻台股漲點約245點；此外台達電（2308）、健策（3653）挾散熱題材強攻，台達電彈升5.88%、收1,440元，健策更亮燈漲停，收3,725元新天價，分別貢獻台股約68點、16.5點。

族群方面，記憶體獲輝達（NVIDIA）與SK海力士兩大龍頭同聲喊缺，17日再掀漲停潮，旺宏（2337）、力積電（6770）、鈺創（5351）、晶豪科（3006）、創見（2451）、威剛（3260）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）等齊收漲停，十銓（4967）也一度亮燈，華邦電（2344）漲5.55%、收123.5元，南亞科（2408）漲3.82%、收271.5元。

低軌衛星再度升空，兆赫（2485）、正文（4906）、康舒（6282）、仲琦（2419）、台揚（2314）漲停作收，華通（2313）大漲7%，昇貿（3305）、台光電（2383）、敬鵬（2355）、燿華（2367）等也聯袂揚升。而指標股元晶（6443）盤中觸及漲停56.5元後，終場漲幅收斂至1.56%、報52.2元，但成交量大增至186,046張，躍上台股人氣第四名。

股王信驊強攻漲停11,320元，再度改寫台股股王天價新紀錄，領軍股后穎崴（6515）以及致茂（2360）、奇鋐（3017）、弘塑（3131）、健策、宜鼎、旺矽（6223）、均華（6640）、新代（7750）、竑騰（7751）等同步創高。AI伺服器與散熱族群成為盤中最強吸金指標。

晶豪科 自營商 SK海力士 台股

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2026運動賽事多...愛爾達獲利、股價一起噴發？專家：長線看好生活選股題材

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