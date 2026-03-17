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台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

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台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。（聯合報系資料照片）
台股示意圖。（聯合報系資料照片）

台股指數17日收盤上漲494.06點，終場以33,836.57點作收，成交量8,188.9億元；台積電（2330）除息即完成填息，收盤價1,870元，上漲30元，漲幅1.63%。

今日成交金額大且走高為：華通（2313）、華邦電（2344）、力積電（6770）、台達電（2308）、國巨（2327）*（2327）、奇鋐（3017）、愛普*（6531）、健策（3653）及兆赫（2485）；成交金額大且疲軟者則為：鴻海（2317）、欣興（3037）、華星光（4979）、波若威（3163）、南亞（1303）、定穎投控（3715）、穩懋（3105）、聯鈞（3450）及良維（6290）。

群益投顧表示，中東戰事持續緊繃，各種難以預期情境隨時可能發生，美軍派遣地面部隊動向、荷莫茲海峽何時暢通等為近期金融市場關注重點。航運受阻、油價大幅波動、能源供需失衡、美元匯率等議題影響全球⺠生甚鉅，中東戰爭完全平息前仍充滿變數，相關議題將影響台股表現。

輝達GTC大會釋出AI前景樂觀看法，台灣經濟基本面穩健，上市櫃公司2月營收高達3.93兆元（未含16家未公布金融業）較去（2025）年同期成⻑8.2%，

創歷年同期最高紀錄。中東局勢混沌未明，投資風險仍高，可暫時降低持股並鎖定營運良好的績優股，待股價拉回後,謹慎靈活操作。

金融市場 國巨 美元匯率

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