無人機等戰備需求高漲 法人點名三檔可望受惠

美國於中東戰事首度在實戰大規模部署長程「單向攻擊無人機」，法人認為，未來有機會推動國內相關國防預算對各類標案進度，包括軍用商規無人機，或反制系統採購需求等，長榮航太（2645）、漢翔（2634）、全訊（5222）等可望受惠。

壽險金控旗下投顧法人分析，烏克蘭於2014年與俄羅斯的戰爭開啟全球軍事戰略新篇章，突顯不對稱作戰的興起。雖然俄羅斯軍力強大，烏克蘭卻利用先進的無人機、反制武器及網路攻擊等手段成功抵抗，改傳統軍事對抗方式。

美國、以色列這次與伊朗的軍事衝突，更進一步加深不對稱作戰的實踐。其中，伊朗透過低成本無人機及精密導彈襲擊，對美軍構成威脅，美方則以反無人機技術與先進防空系統回應。

這場衝突中，無人機、資訊戰及網路攻擊成為主流作戰方式，讓全球認識到現代戰爭模式的根本性改變。

法人說，伊朗大量動用見證者（Shahed-136）自殺式無人機，破壞力帶給美國及盟友不少壓力。統計戰事爆發以來，伊朗向中東地區美軍基地及外交設施發射逾2,000架自殺式無人機，即使美軍與盟友主要依靠「愛國者」防空系統攔截大部分攻擊，仍有部分無人機突破防線並擊中目標。

資料顯示，伊朗見證者自殺式無人機最遠可打擊2,000公里外的目標，最大特色在於機鼻裝配50公斤炸藥彈頭，每架製造成本僅約2至5萬美元，成為主要攻擊手段之一。

法人指出，在大量無人機蜂群戰術轟炸下，美軍不得不動用單顆成本達400萬美元的愛國者等防空飛彈進行攔截，但基於價差考量，後來出動旗下無人機進行反擊。

美國無人機透過效仿見證者設計，將其中控制晶片更換為抗干擾通訊網路與AI 蜂群協同晶片，稱為代購LUCAS「低成本無人戰鬥攻擊系統」，航程700至2,500公里，機鼻部分可搭載40磅炸藥或電子偵測模組，單機成本僅3.5萬美元。

法人表示，LUCAS由美國國防新創公司SpektreWorks研發，是美國首度在實戰中大規模部署長程「單向攻擊無人機」，摒棄過去引以為傲的MQ-9「死神」無人機，採用低成本，大量且快速製造具備戰略威懾力的遠程精準打擊能力。顯示美國已由過去菁英主義的重資本軍武，轉變為以量為勝的消耗型武力。