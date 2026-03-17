快訊

懶人包／致死率達15％！本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機等戰備需求高漲 法人點名三檔可望受惠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

美國於中東戰事首度在實戰大規模部署長程「單向攻擊無人機」，法人認為，未來有機會推動國內相關國防預算對各類標案進度，包括軍用商規無人機，或反制系統採購需求等，長榮航太（2645）、漢翔（2634）、全訊（5222）等可望受惠。

壽險金控旗下投顧法人分析，烏克蘭於2014年與俄羅斯的戰爭開啟全球軍事戰略新篇章，突顯不對稱作戰的興起。雖然俄羅斯軍力強大，烏克蘭卻利用先進的無人機、反制武器及網路攻擊等手段成功抵抗，改傳統軍事對抗方式。

美國、以色列這次與伊朗的軍事衝突，更進一步加深不對稱作戰的實踐。其中，伊朗透過低成本無人機及精密導彈襲擊，對美軍構成威脅，美方則以反無人機技術與先進防空系統回應。

這場衝突中，無人機、資訊戰及網路攻擊成為主流作戰方式，讓全球認識到現代戰爭模式的根本性改變。

法人說，伊朗大量動用見證者（Shahed-136）自殺式無人機，破壞力帶給美國及盟友不少壓力。統計戰事爆發以來，伊朗向中東地區美軍基地及外交設施發射逾2,000架自殺式無人機，即使美軍與盟友主要依靠「愛國者」防空系統攔截大部分攻擊，仍有部分無人機突破防線並擊中目標。

資料顯示，伊朗見證者自殺式無人機最遠可打擊2,000公里外的目標，最大特色在於機鼻裝配50公斤炸藥彈頭，每架製造成本僅約2至5萬美元，成為主要攻擊手段之一。

法人指出，在大量無人機蜂群戰術轟炸下，美軍不得不動用單顆成本達400萬美元的愛國者等防空飛彈進行攔截，但基於價差考量，後來出動旗下無人機進行反擊。

美國無人機透過效仿見證者設計，將其中控制晶片更換為抗干擾通訊網路與AI 蜂群協同晶片，稱為代購LUCAS「低成本無人戰鬥攻擊系統」，航程700至2,500公里，機鼻部分可搭載40磅炸藥或電子偵測模組，單機成本僅3.5萬美元。

法人表示，LUCAS由美國國防新創公司SpektreWorks研發，是美國首度在實戰中大規模部署長程「單向攻擊無人機」，摒棄過去引以為傲的MQ-9「死神」無人機，採用低成本，大量且快速製造具備戰略威懾力的遠程精準打擊能力。顯示美國已由過去菁英主義的重資本軍武，轉變為以量為勝的消耗型武力。

防空系統 烏克蘭 伊朗

延伸閱讀

中東戰爭第17天…以軍猛轟德黑蘭 最新發展一次看

美伊開戰迄今約200美軍受傷 分布7國多為輕傷

國防部坦言中低層防空能力不足 中科院明年測試低成本防空飛彈

美伊戰會讓軍購愛國者飛彈遲到？國防部：美方說今年會交運

相關新聞

新竹水情轉黃⋯科技業承壓！網看好水資源概念股起飛

新竹水情拉警報，引發PTT網友熱烈討論。隨著新竹地區水情燈號由綠燈轉為黃燈，寶山與寶二水庫蓄水率持續下滑，其中與竹科供水關聯密切的寶二水庫已逼近3成，原PO也憂心指出，南科重要水源曾文水庫蓄水率也僅剩32%，直言「今年會不會重演2021，就看梅雨季給不給力了」。貼文曝光後，網友除關注是否再現旱象外，也延伸討論產業供水、科技業用水優先順序，以及水資源概念股是否再度受惠。

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

台股指數17日收盤上漲494.06點，終場以33,836.57點作收，成交量8,188.9億元；台積電（2330）除息即完成填息，收盤價1,870元，上漲30元，漲幅1.63%。

2026運動賽事多...愛爾達獲利、股價一起噴發？專家：長線看好生活選股題材

就算沒辦法飛到東京巨蛋現場看 WBC，但週末守在螢幕前的球迷肯定更多。從台灣對決日本、捷克、韓國三場比賽，日韓對決。接棒在WBC後，中華職棒月底就要開打，一路打到10月，光是棒球，大半年都有球賽可以追。 而別忘了，2026年更是一個運動賽事大年。年初剛看完冬季奧運，夏天就有世界盃足球賽，秋天還有名古屋亞運，各種國際賽事接力登場。 過去談到「運動概念股」，市場常提到面板股、紡織或製鞋，理由不外乎會換螢幕、會刺激運動消費。但仔細想想，有多少人會因為奧運或世界盃，每隔幾年就換一台電視或買一雙新球鞋？反而就算沒在運動的人，也會打開電視或手機看運動賽事。 也就是說，如果要找真正受惠於大型運動賽事的概念股，或許不是液晶螢幕或球鞋，而是運動賽事的內容與轉播平台，在台股，就是 2024 年上市的愛爾達-創（8487）。 愛爾達成立於2000 年，原先是影音網站，2008年開始跨足電視頻道經營。隨著網路發展，2010後開始轉播世足、奧運，再逐漸開啟訂閱制，如今「體育賽事轉播」已是品牌核心競爭力，另外以戲劇、綜合節目為輔。

中東戰火不影響！雄獅股價逆勢抗跌 專家點「受惠K型經濟」：日韓歐才是主場

美國、以色列聯軍對伊朗發動軍事攻擊，中東戰火瞬間點燃，導致國際油價應聲飆漲。 布蘭特原油報價從 70元，一度飆漲至接近 120元，然而隨著川普表示戰事很快會結束下，原油跌回 90元以下。 國內航空雙雄長榮航（2618）與華航（2610）因燃油成本占比高達 25-35%，獲利直接受威脅，股價至今（3/11）仍雙雙重挫逾 10%。 然而，同屬產業鏈下游旅遊業，鳳凰（5706）、山富（2743）均有著較強的抗性，其中雄獅（2731）更展現極強的抗跌性，股價至今仍維持高檔，甚至宣布配發 12.8元的股票股利，殖利率超過 7%，成為市場關注的焦點。

台積電秒填息帶動 台股開高走高收復月線、最高上漲666點至34,008點

昨日美股四大指數全數收紅，以費半指數上漲1.9%最高，也帶動台股17日開高走高，盤中最高上漲666點至34,008點。台積電（2330）盤中最高上漲35元至1,875元，上演秒填息行情。

路透：SK 海力士示警晶圓荒恐延續到2030年 台股記憶體股早盤狂飆

根據路透社報導，SK集團會長崔泰源17日在輝達GTC大會場邊表示，受AI帶動HBM需求持續爆發影響，全球晶片晶圓供給吃緊情況恐一路延續到2030年，缺口甚至可能超過兩成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。