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尤昭文：戰爭利空鈍化 今年台股有機會看到4萬點

中央社／ 記者曾仁凱台北17日電

面對美伊戰火延燒，近期台股波動加劇，投信投顧公會理事長暨第一金投信董事長尤昭文觀察今天台股走強，戰事利空似逐漸鈍化，在AI趨勢、台灣企業營運動能帶動下，他認為台股今年有機會看到4萬點。

投信投顧公會今天舉行媒體春酒，尤昭文分析，最近美伊戰火延燒，不只台股，亞洲股市全都受到影響，因為亞洲國家仰賴中東石油，美伊戰火影響能源供應，引發投資人疑慮。

不過尤昭文觀察，台股經過剛開始時的震盪，這幾天利空已逐漸鈍化，主要是台灣企業營收、獲利展望良好，尤其占台股權值比重4成的台積電，每股獲利持續成長，持續往新台幣100元的目標靠攏，為台灣帶來強勁支撐。

統一投信董事長黎方國補充表示，雖然油價走高，但利空逐漸鈍化。尤其今天台積電除息，再度上演秒填息，帶動市場信心恢復，而輝達（NVIDIA）GTC大會捎來新利多，也對AI半導體與相關概念股帶來激勵效果，

黎方國指出，按投信估算，去年上市櫃公司合計總獲利超過4兆元，預估分配盈餘約3兆元，將為台股帶來充沛資金動能，看好今年底台股有機會看到4萬點。

輝達 董事長 台積電

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