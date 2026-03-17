尤昭文：戰爭利空鈍化 今年台股有機會看到4萬點

就算沒辦法飛到東京巨蛋現場看 WBC，但週末守在螢幕前的球迷肯定更多。從台灣對決日本、捷克、韓國三場比賽，日韓對決。接棒在WBC後，中華職棒月底就要開打，一路打到10月，光是棒球，大半年都有球賽可以追。 而別忘了，2026年更是一個運動賽事大年。年初剛看完冬季奧運，夏天就有世界盃足球賽，秋天還有名古屋亞運，各種國際賽事接力登場。 過去談到「運動概念股」，市場常提到面板股、紡織或製鞋，理由不外乎會換螢幕、會刺激運動消費。但仔細想想，有多少人會因為奧運或世界盃，每隔幾年就換一台電視或買一雙新球鞋？反而就算沒在運動的人，也會打開電視或手機看運動賽事。 也就是說，如果要找真正受惠於大型運動賽事的概念股，或許不是液晶螢幕或球鞋，而是運動賽事的內容與轉播平台，在台股，就是 2024 年上市的愛爾達-創（8487）。 愛爾達成立於2000 年，原先是影音網站，2008年開始跨足電視頻道經營。隨著網路發展，2010後開始轉播世足、奧運，再逐漸開啟訂閱制，如今「體育賽事轉播」已是品牌核心競爭力，另外以戲劇、綜合節目為輔。

2026-03-17 13:43