2026運動賽事多...愛爾達獲利、股價一起噴發？專家：長線看好生活選股題材

就算沒辦法飛到東京巨蛋現場看 WBC，但週末守在螢幕前的球迷肯定更多。從台灣對決日本、捷克、韓國三場比賽，日韓對決。接棒在WBC後，中華職棒月底就要開打，一路打到10月，光是棒球，大半年都有球賽可以追。

而別忘了，2026年更是一個運動賽事大年。年初剛看完冬季奧運，夏天就有世界盃足球賽，秋天還有名古屋亞運，各種國際賽事接力登場。

過去談到「運動概念股」，市場常提到面板股、紡織或製鞋，理由不外乎會換螢幕、會刺激運動消費。但仔細想想，有多少人會因為奧運或世界盃，每隔幾年就換一台電視或買一雙新球鞋？反而就算沒在運動的人，也會打開電視或手機看運動賽事。

也就是說，如果要找真正受惠於大型運動賽事的概念股，或許不是液晶螢幕或球鞋，而是運動賽事的內容與轉播平台，在台股，就是 2024 年上市的愛爾達-創（8487）。

愛爾達成立於2000 年，原先是影音網站，2008年開始跨足電視頻道經營。隨著網路發展，2010後開始轉播世足、奧運，再逐漸開啟訂閱制，如今「體育賽事轉播」已是品牌核心競爭力，另外以戲劇、綜合節目為輔。

大型運動賽事是利多？

以近五年財報三率來看， 愛爾達毛利率在2021年到2022年間，營業利益率與稅後淨利率多在個位數，處於打基礎的階段。

雖然2022年看似有卡達世界盃，但從當年Q3到Q4，可看到毛利率由28.97% 下滑到16.86%，營益率從10.23% 降到9.16%，稅後淨利率8.01% 降到7.54%。

推測原因可能是2022世界盃雖然能衝高營收，但通常需要提前支付高額轉播權費用，因此雖然廣告與訂閱收入同步成長，但未必能立即反映在獲利上。

但只要前一年暴衝訂閱用戶與品牌效益能延續不退訂，2023年基本面迎來Q3高峰：毛利率衝上40.94%，營益率19.51%，稅後淨利率15.7%，Q4也維持在高檔水準。

即便2024、2025年三率雖回落，但仍明顯優於2021～2022年，顯示體質已較早期穩健，就算不再有特殊賽事紅利，但仍維持雙位數淨利率，顯示基本盤尚在。

因此說大型比賽是愛爾達利多，其實只說對了一半，更完整的說法是「淡季不淡、旺季很旺」。

光是每年都有的例行賽（如中職、 MLB、足球聯賽等），基本盤便能逐年擴大，大型運動賽事如世界盃、奧運就像加速器，推動了愛爾達營收成長達30.33%的年複合成長率。

最後由愛爾達這五年的營收結構來看，最大的收入來源來自MOD分潤，營運仍高度依附於中華電信的MOD與Hami Video生態系。

另外自營平台ELTA.tv在四年間由458萬元成長到 9,243萬元，觀看運動賽事的習慣，正在從傳統電視逐漸轉移到OTT串流平台。

同時，愛爾達除了自己播，還會將轉播權分銷給無線電視台或戶外媒體。只要權利金打平，之後收到的授權費幾乎都是純利。

相較之下，廣告收入雖然也有成長，但占比其實不高。2024年廣告收入約1.29億元，占整體營收不到一成。代表愛爾達的收入結構以平台分潤、訂閱與內容授權為主，而不同於傳統電視頻道需依賴廣告收入。

既然營收結構多來自於MOD分潤，愛爾達有著類似軟體股訂閱模式的收入結構：每月持續收費，現金流可預期。

差別在於愛爾達是運動賽事訂閱，雖然近似於Netflix影視內容的商業模式，但運動賽事比起Netflix的單一節目製作，更有高度即時性與本土化的特色，使內容的獨家性更難以被取代，使用者的黏著性也會比影劇或綜藝都更高。

從2016年興櫃後，愛爾達從2019年連續八年配發股息，股利由2021年的0.4成長到2025年的5.2約為13倍，營運現金流大幅改善，近五年殖利率在4～6%左右。

2026年現金股利3.5元+股票股利1.31元為4.8元，雖然較2025年減少，但以配股而非僅減少現金，也代表公司對於未來成長性的投資。

結論：屬於球迷的生活選股

愛爾達是一家介於媒體公司與串流平台的企業，既擁有穩定的訂閱與平台分潤收入，也受惠於大型運動賽事帶來的成長動能。

但要說對於訂閱逐漸穩定的運動轉播平台來說，經營不確定性還是來自於運動賽事。

首先大型運動賽事原本具有高度稀缺性，若轉播權成本的上升速度，快於訂閱與平台分潤收入的成長，短期內就可能對毛利率造成壓力。

這在英國Sky Sports、美國ESPN，甚至近年崛起的串流平台DAZN，都曾面臨轉播權費用快速上升，導致獲利受到壓縮的情況。對此，愛爾達在去年下半年已經先有一波漲價因應，大約是平均月費從166到199，漲幅約兩成。

另一個潛在風險，則是轉播權與合作夥伴的變動。

2025年10月，在NBA新賽季開打前夕，愛爾達曾宣布未取得2025–26賽季NBA轉播授權，結束連續十年的轉播紀錄，由緯來電視網接手播出。

雖然幾個月後愛爾達與緯來共同宣布，緯來取得WBC場賽事轉播權、愛爾達也重回NBA轉播行列。但還是突顯了當市場競爭加劇，授權金與合作模式都可能出現變化。

如果只是單純的消費者，當愛爾達調整訂閱價格時，多半也只能摸摸鼻子繼續付費。

但如果同時也是參與公司成長的投資人，除了能享受賽事轉播帶來的樂趣，也能分享到公司營收與獲利成長的成果。某種程度上，作為股東，往往比單純作為觀眾更能受惠，這或許就是「生活選股」的樂趣吧。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：WBC 12 強落幕，2026 運動年暖身登場：球迷的真．生活選股原來是愛爾達！