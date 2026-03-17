快訊

伊朗新領袖活著！伊官員音檔曝光 穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

南韓釜山街頭驚傳命案！機長遭亂刀刺死 嫌犯疑是前同事

經典賽／美委爭冠「總統」成焦點 川普玩梗：要不要成為第51州？

聽新聞
0:00 / 0:00

摩根：AI 超級需求帶動南韓 韓股可望受惠於四大成長動能

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

雖然中東戰局持續，但今年以來南韓股市仍上漲逾三成，領漲全球主要股市。摩根投信指出，人工智慧（AI）需求推升南韓出口及企業獲利，韓股前景仍出色。

摩根投信表示，韓股有四大成長動能。首先，南韓出口受惠於AI晶片的強勁需求。2025年12月出口金額創有統計以來最高紀錄，約為696億美元，年增率達13.4%，其中半導體出口年增43.2%、電腦年增36.7%。

其次，自2025年下半年起，南韓企業獲利動能明顯顯增強，因為AI運算需求推升記憶體產業成長，軍備需求帶動國防及造船產業發展，電力設備則受惠於電網更新及能源短缺。產業的基本面持續改善，成為南韓股市的重要成長動能。

第三，韓股去年以來漲勢驚人，但市場評估價格仍合理。到今年3月12日為止，韓股的本益比仍只有8.2倍，明顯低於MSCI亞股（日本除外）的13.7倍。第四，市場預估韓股今年獲利可望成長42.3%，韓股成長動能有望延續。

摩根投信指出，投資人如果想投資南韓，有兩種選擇。一是直接投資南韓基金，直接掌握南韓經濟紅利的投資機會。二是布局太平洋科技基金，除了南韓科技股之外，也可以同時參與中國大陸、日本及台股科技股的成長動能。

出口金額 日本 韓股

延伸閱讀

外資賣亞股 台韓失血 上周減碼台股69億美元最多

AI 長線向好 逢低承接

中東戰事衝擊 台、韓股市承受外資最大賣壓 但仍抗跌

國泰台大團隊：台灣經濟成長上修至5.8% 油價推升通膨壓力

相關新聞

中東戰火不影響！雄獅股價逆勢抗跌 專家點「受惠K型經濟」：日韓歐才是主場

美國、以色列聯軍對伊朗發動軍事攻擊，中東戰火瞬間點燃，導致國際油價應聲飆漲。 布蘭特原油報價從 70元，一度飆漲至接近 120元，然而隨著川普表示戰事很快會結束下，原油跌回 90元以下。 國內航空雙雄長榮航（2618）與華航（2610）因燃油成本占比高達 25-35%，獲利直接受威脅，股價至今（3/11）仍雙雙重挫逾 10%。 然而，同屬產業鏈下游旅遊業，鳳凰（5706）、山富（2743）均有著較強的抗性，其中雄獅（2731）更展現極強的抗跌性，股價至今仍維持高檔，甚至宣布配發 12.8元的股票股利，殖利率超過 7%，成為市場關注的焦點。

力積電漲勢落後記憶體股！他嘆「沒戲唱」網友狠酸：相信黃董

近期記憶體族群股價波動引發市場關注，有PTT網友發文觀察，近期多檔記憶體股先前回檔約5%至7%，近期又出現反彈，但力積電（6770）的表現卻明顯落後，「別股跌5%它跌7到8%，別股漲7到10%，它只漲1.4%」，讓他忍不住直呼「是不是玩完了？」貼文曝光後引發熱議，網友對力積電後市看法分歧，有人質疑基本面，也有人喊話「相信黃董」。

台積電會被取代？他曝「護城河」關鍵：有風險但龍頭地位仍穩

台積電未來是否可能遭到取代，成為PTT股板熱門話題。有網友回應相關討論時指出，台積電目前仍是台灣科技業及全球晶圓代工龍頭，現階段看不出被取代或股價腰斬的明確風險，但也坦言科技產業變化快速，「這種事很難說」。貼文引來大量留言，討論焦點從先進製程能否持續推進，延伸到摩爾定律是否仍具意義、對手是否有機會追近，以及台積電真正的護城河究竟是什麼。

台積電秒填息帶動 台股開高走高收復月線、最高上漲666點至34,008點

昨日美股四大指數全數收紅，以費半指數上漲1.9%最高，也帶動台股17日開高走高，盤中最高上漲666點至34,008點。台積電（2330）盤中最高上漲35元至1,875元，上演秒填息行情。

路透：SK 海力士示警晶圓荒恐延續到2030年 台股記憶體股早盤狂飆

根據路透社報導，SK集團會長崔泰源17日在輝達GTC大會場邊表示，受AI帶動HBM需求持續爆發影響，全球晶片晶圓供給吃緊情況恐一路延續到2030年，缺口甚至可能超過兩成。

台積電秒填息開高在1,875元！台股強彈約500點、收復月線

油價回落帶動美股四大指數昨夜全面反彈，其中，費半指數受惠輝達GTC登場，AI題材升溫，指數勁揚1.96%表現最強，台股ADR同步上揚，台積電（2330）漲0.57%；台指期夜盤率先大漲421點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。