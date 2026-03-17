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摩根：AI 超級需求帶動南韓 韓股可望受惠於四大成長動能
雖然中東戰局持續，但今年以來南韓股市仍上漲逾三成，領漲全球主要股市。摩根投信指出，人工智慧（AI）需求推升南韓出口及企業獲利，韓股前景仍出色。
摩根投信表示，韓股有四大成長動能。首先，南韓出口受惠於AI晶片的強勁需求。2025年12月出口金額創有統計以來最高紀錄，約為696億美元，年增率達13.4%，其中半導體出口年增43.2%、電腦年增36.7%。
其次，自2025年下半年起，南韓企業獲利動能明顯顯增強，因為AI運算需求推升記憶體產業成長，軍備需求帶動國防及造船產業發展，電力設備則受惠於電網更新及能源短缺。產業的基本面持續改善，成為南韓股市的重要成長動能。
第三，韓股去年以來漲勢驚人，但市場評估價格仍合理。到今年3月12日為止，韓股的本益比仍只有8.2倍，明顯低於MSCI亞股（日本除外）的13.7倍。第四，市場預估韓股今年獲利可望成長42.3%，韓股成長動能有望延續。
摩根投信指出，投資人如果想投資南韓，有兩種選擇。一是直接投資南韓基金，直接掌握南韓經濟紅利的投資機會。二是布局太平洋科技基金，除了南韓科技股之外，也可以同時參與中國大陸、日本及台股科技股的成長動能。
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