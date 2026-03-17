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台積電秒填息帶動 台股開高走高收復月線、最高上漲666點至34,008點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股17日開高走高，盤中最高上漲666點至34,008點。圖／本報資料照片
台股17日開高走高，盤中最高上漲666點至34,008點。圖／本報資料照片

昨日美股四大指數全數收紅，以費半指數上漲1.9%最高，也帶動台股17日開高走高，盤中最高上漲666點至34,008點。台積電（2330）盤中最高上漲35元至1,875元，上演秒填息行情。

永豐期貨指出，昨日台股雖然一度受到美股期指盤中拉升帶動而開高，但終場仍只是回到小跌整理格局，這代表市場情緒並沒有因為外圍短線回穩就立刻翻多，資金仍偏向保守觀望。

從盤面結構來看，昨日指數沒有跟著美期指反彈，但是台股在上周五夜盤大跌的驚嚇之後，現貨並沒有出現那種失控式補跌，這其實已經算是不差的結果，至少說明目前市場雖然怕，但還沒有進入全面性恐慌拋售。

永豐期貨表示，換句話說，台股現在比較像是高檔震盪後的壓力消化，而不是連續性崩跌的起點，尤其昨日走出開高後震盪壓回、小跌作收的型態，更反映出上方解套與短線調節賣壓仍在，但下方也還有承接力道，不至於像上周五夜盤那樣一口氣殺到市場信心潰散。

不過站在多方角度看，昨天最起碼守住了「沒有跟著夜盤恐慌補跌」這條底線，這對短線信心修復是加分的，因此現階段的盤勢解讀應該是偏弱整理、但尚未失控，屬於驚魂未定後的技術性消化，而不是再一次的全面轉空。

指數 短線 台積電

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