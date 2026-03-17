快訊

三星摺疊手機爆「史詩級綠線」災情！網看傻眼：已經是綠面

全球第一槍！馬來西亞宣布「與美貿易協議失效」 不甩川普報復警告

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

台股直闖34,000大關後回落！記憶體、散熱等族群噴發

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股17日盤中一度站上34,000大關後回落震盪，截至上午11點40分，盤中最高34,008點、最高大漲666點；強勢族群聚焦記憶體、散熱、低軌衛星、晶片電阻、被動元件等。對於利率政策步調上，法人提醒，油價與天然氣價格上漲推高美國公債收益率，且加深市場對於通膨壓力的擔憂，進而削弱市場對聯準會降息的預期。

盤面上，本周以來，記憶體族群連二日集體走強，今日包括：威剛（3260）、晶豪科（3006）、廣穎（4973）、創見（2451）、旺宏（2337）等盤中紛紛強攻漲停板，宇瞻（8271）、十銓（4967）、力積電（6770）、華邦電（2344）、南亞科（2408）等，同步走強；此外，散熱族群的健策（3653）盤中亮燈漲停，建準（2421）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、力致（3483）等也紛紛走高。

針對近期市場，安聯投信表示，伊朗新任最高領袖誓言繼續封鎖荷姆茲海峽，使布蘭特原油走升，再次壓低降息預期，使美國公債殖利率連續第二周走升，債券指數延續跌勢，持續下跌，其中投資等級債、新興主權債表現較落後，通膨連結債與新興公司債則較為抗跌。

安聯投信表示，國際能源署(IEA)同意史無前例地從緊急石油儲備中釋放4億桶石油，但仍無法壓抑油價漲幅，布蘭特原油結算價自2022年8月以來首次升破每桶100美元，西德州原油結算價也創下近四年最高。

隨著油價上漲推高通膨預期，債券交易員已不再肯定聯準會今年會降息。高盛更將聯準會年內首次降息預期時間延後至9月，美國10年期公債殖利率近一周走升12個基點，收在4.26%。

安聯投信表示，由於市場對荷姆茲海峽通行狀況及中東戰事持續時間的解讀不一，受市場風險影響，原油價格恢復漲勢，導致美國非投資級債在短暫回升後陷入停滯。調節壓力遍及各個評級，即便現階段通膨數據相對溫和，也未能有效提振市場風險胃納。

被動元件 低軌衛星 公債殖利率

延伸閱讀

台股天王無極限！信驊飆漲停衝11,320元 11千金齊創新天價

風險債承壓 投資等級債仍淨流入

美股基金單周狂吸13.6億元奪冠！中東戰火引爆資金輪動

記憶體股全面噴發！群聯、旺宏領軍鎖漲停 台積電平盤整理

相關新聞

中東戰火不影響！雄獅股價逆勢抗跌 專家點「受惠K型經濟」：日韓歐才是主場

美國、以色列聯軍對伊朗發動軍事攻擊，中東戰火瞬間點燃，導致國際油價應聲飆漲。 布蘭特原油報價從 70元，一度飆漲至接近 120元，然而隨著川普表示戰事很快會結束下，原油跌回 90元以下。 國內航空雙雄長榮航（2618）與華航（2610）因燃油成本占比高達 25-35%，獲利直接受威脅，股價至今（3/11）仍雙雙重挫逾 10%。 然而，同屬產業鏈下游旅遊業，鳳凰（5706）、山富（2743）均有著較強的抗性，其中雄獅（2731）更展現極強的抗跌性，股價至今仍維持高檔，甚至宣布配發 12.8元的股票股利，殖利率超過 7%，成為市場關注的焦點。

力積電漲勢落後記憶體股！他嘆「沒戲唱」網友狠酸：相信黃董

近期記憶體族群股價波動引發市場關注，有PTT網友發文觀察，近期多檔記憶體股先前回檔約5%至7%，近期又出現反彈，但力積電（6770）的表現卻明顯落後，「別股跌5%它跌7到8%，別股漲7到10%，它只漲1.4%」，讓他忍不住直呼「是不是玩完了？」貼文曝光後引發熱議，網友對力積電後市看法分歧，有人質疑基本面，也有人喊話「相信黃董」。

台積電會被取代？他曝「護城河」關鍵：有風險但龍頭地位仍穩

台積電未來是否可能遭到取代，成為PTT股板熱門話題。有網友回應相關討論時指出，台積電目前仍是台灣科技業及全球晶圓代工龍頭，現階段看不出被取代或股價腰斬的明確風險，但也坦言科技產業變化快速，「這種事很難說」。貼文引來大量留言，討論焦點從先進製程能否持續推進，延伸到摩爾定律是否仍具意義、對手是否有機會追近，以及台積電真正的護城河究竟是什麼。

路透：SK 海力士示警晶圓荒恐延續到2030年 台股記憶體股早盤狂飆

根據路透社報導，SK集團會長崔泰源17日在輝達GTC大會場邊表示，受AI帶動HBM需求持續爆發影響，全球晶片晶圓供給吃緊情況恐一路延續到2030年，缺口甚至可能超過兩成。

台積電秒填息開高在1,875元！台股強彈約500點、收復月線

油價回落帶動美股四大指數昨夜全面反彈，其中，費半指數受惠輝達GTC登場，AI題材升溫，指數勁揚1.96%表現最強，台股ADR同步上揚，台積電（2330）漲0.57%；台指期夜盤率先大漲421點。

台股外資本月賣超近6,000億 資金明顯轉進中小型股

台股昨（16）日力抗月線反壓、油價反彈、台積電棄息賣壓、新台幣匯率盤中貶破32大關等四道壓力，無懼外資再出手大賣438.2億元，終場小跌57點收33,342點。累計3月來，外資已賣超逼近6,000億元，達5,987.3億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。