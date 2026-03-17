台股直闖34,000大關後回落！記憶體、散熱等族群噴發

台股17日盤中一度站上34,000大關後回落震盪，截至上午11點40分，盤中最高34,008點、最高大漲666點；強勢族群聚焦記憶體、散熱、低軌衛星、晶片電阻、被動元件等。對於利率政策步調上，法人提醒，油價與天然氣價格上漲推高美國公債收益率，且加深市場對於通膨壓力的擔憂，進而削弱市場對聯準會降息的預期。

盤面上，本周以來，記憶體族群連二日集體走強，今日包括：威剛（3260）、晶豪科（3006）、廣穎（4973）、創見（2451）、旺宏（2337）等盤中紛紛強攻漲停板，宇瞻（8271）、十銓（4967）、力積電（6770）、華邦電（2344）、南亞科（2408）等，同步走強；此外，散熱族群的健策（3653）盤中亮燈漲停，建準（2421）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、力致（3483）等也紛紛走高。

針對近期市場，安聯投信表示，伊朗新任最高領袖誓言繼續封鎖荷姆茲海峽，使布蘭特原油走升，再次壓低降息預期，使美國公債殖利率連續第二周走升，債券指數延續跌勢，持續下跌，其中投資等級債、新興主權債表現較落後，通膨連結債與新興公司債則較為抗跌。

安聯投信表示，國際能源署(IEA)同意史無前例地從緊急石油儲備中釋放4億桶石油，但仍無法壓抑油價漲幅，布蘭特原油結算價自2022年8月以來首次升破每桶100美元，西德州原油結算價也創下近四年最高。

隨著油價上漲推高通膨預期，債券交易員已不再肯定聯準會今年會降息。高盛更將聯準會年內首次降息預期時間延後至9月，美國10年期公債殖利率近一周走升12個基點，收在4.26%。

安聯投信表示，由於市場對荷姆茲海峽通行狀況及中東戰事持續時間的解讀不一，受市場風險影響，原油價格恢復漲勢，導致美國非投資級債在短暫回升後陷入停滯。調節壓力遍及各個評級，即便現階段通膨數據相對溫和，也未能有效提振市場風險胃納。