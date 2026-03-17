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台股天王無極限！信驊飆漲停衝11,320元 11千金齊創新天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股17日多頭火熱！受惠台積電（2330）秒填息與美股反彈，大盤一度狂飆逾600點站上34,000關卡。股王信驊（5274）強攻漲停，領軍11檔千金股同步刷出歷史新天價，AI伺服器與散熱族群成為盤中最強吸金指標。

在權王台積電展現強大填息實力的同時，股王信驊今日不甘示弱，盤中亮燈漲停，衝上11,320元的新天價。在股王領軍下，高價股群起響應，統計今日共有11檔千金個股同步創下歷史新高紀錄，包括致茂（2360）、奇鋐（3017）、弘塑（3131）、健策（3653）、信驊、宜鼎（5289）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、均華（6640）、新代（7750）、竑騰（7751）。

此外，力旺（3529）、健策、宜鼎、昇達科（3491）展現強勢鎖漲停氣勢，致茂亦數度觸及漲停，台達電（2308）、台光電（2383）、嘉澤（3533）與貿聯-KY（3665）等也聯袂勁揚，顯示大盤資金高度向「高成長、高單價」的精品股集結。

信驊股價登峰造極，主因法人看好其今年斬獲新CSP客戶下世代晶片BMC訂單，加上AI及一般型伺服器拉貨動能優於預期。法人圈普遍預估其營收年增率將近40%，EPS成長率更上看5成，美系外資甚至喊出12,345元的內外資最高目標價。

散熱族群同樣受惠輝達GTC大會效應。健策與奇鋐表現亮眼，主因AI推理能力提升帶動冷卻系統（Liquid Cooling）需求進入高原期。健策今日強攻漲停報3,725元，成為散熱族群的領頭羊。

台股此波攻勢亦有國家隊撐腰。上周受中東情勢干擾，八大公股行庫單周狂砸492億元護盤，創史上單周第二大買超量。其中，護盤重點即鎖定台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）及健策等千金標的。

展望後市，隨輝達GTC大會利多持續發酵，以及千金股獲利基本面支撐，高價股族群能否延續「強者恆強」走勢，將是帶動大盤續創新高的關鍵指標。

台積電 奇鋐 昇達科

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