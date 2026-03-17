中東戰火不影響！雄獅股價逆勢抗跌 專家點「受惠K型經濟」：日韓歐才是主場

＊原文時間3月11日。

美國、以色列聯軍對伊朗發動軍事攻擊，中東戰火瞬間點燃，導致國際油價應聲飆漲。

布蘭特原油報價從70元，一度飆漲至接近120元，然而隨著川普表示戰事很快會結束下，原油跌回90元以下。

國內航空雙雄長榮航（2618）與華航（2610）因燃油成本占比高達 25-35%，獲利直接受威脅，股價至今（3/11）仍雙雙重挫逾10%。

然而，同屬產業鏈下游旅遊業，鳳凰（5706）、山富（2743）均有著較強的抗性，其中雄獅（2731）更展現極強的抗跌性，股價至今仍維持高檔，甚至宣布配發 12.8元的股票股利，殖利率超過 7%，成為市場關注的焦點。

戰火之下的真實衝擊評估

面對中東戰事，市場最直接的擔憂是旅遊線路的停擺。隨著台灣外交部將約旦、埃及提升為「橙色」警示，以色列與伊朗線路全面停團，雄獅亦同步暫停受理相關行程。然而，實質影響其實微乎其微。

首先，中東線路在雄獅整體出境業務中的占比極低，其核心業績長期集中在日本、韓國、東南亞及歐洲等線路。

其次，「需求轉移」效應發揮了關鍵作用：原本規畫前往中東的旅客，多數並不會因此取消出國計畫，而是轉向雄獅的主場：日、韓或歐洲。

對雄獅而言，這只是「將水從左手換到右手」，營收水位並未流失。因此，中東戰事對雄獅的整體營運目標幾乎不會造成影響。

疫情淘汰賽留下的財務槓桿

雄獅近年獲利爆發，表面上是受惠於疫後旅遊海嘯，實則是其在疫情期間執行了徹底的「體質改造」。

雄獅系統性地壓低固定成本，包括整合低效門市、精簡人力並重談供應商合約。這些動作永久性地降低了公司的「成本底板」。

2025 年財報亮點：亮眼的「營運槓桿」成果

雄獅2025年合併營收達300.28億元，雖然年增率僅6%，但受惠於營運槓桿效應（Operating Leverage），淨利成長卻極為驚人 。

稅後純益達16.32億元，年增率高達78%，每股盈餘（EPS）來到17.49元，獲利寫下歷年新高 。

這種「營收小增、獲利暴衝」的現象，核心秘密在於雄獅於疫情期間徹底的脂肪切割 。

透過精簡人力、整合門市與數位化轉型，雄獅成功降低了「成本底板」，使得解封後的新增收入能更直接地轉化為利潤 。

同時，董事會宣布每股配發12.8元 現金股利，配發率逾73%，以近期股價測算，殖利率突破7%，不僅回饋股東，更顯示帳上現金充沛的財務實力 。

K型結構的深度分化：旅遊業的隱形推力

雄獅獲利爆發的底氣，源於當前全球經濟呈現顯著的 「K型分化」。這種分化不僅基於收入，更涉及年齡與資產結構。

資產階級的樂觀情緒： 根據 EY Parthenon 的分析，較年長且擁有大量股票投資或房產資產的族群，對生活的樂觀程度遠高於一般階層。這群人正是旅遊市場的高頻率消費群。

支出增長的極端差異： 數據顯示，收入最高三分之一的消費者支出增長率（約4%）是收入最低者的數倍之多。

當宏觀經濟不穩定時，中低收入階層深受基本必需品價格壓力所苦，但高資產階層的「生活方式」（如年度出國旅遊）已成為剛性需求，不會因機票變貴而輕易取消 。

「會做出選擇」的高端客群： 誠如沃爾瑪（Walmart）觀察到高收入家庭湧入折扣店尋求價值，旅遊市場也出現類似趨勢。

這並非因為他們沒錢，而是更精明地選擇具品牌力的旅遊平台。雄獅憑藉數位轉型與 AI 技術，優化高品質產品線（如高端客製、鐵道、郵輪），成功吸納了這群「追求極致價值」的高端客群。

這種K型結構讓整體經濟在「富人撐場」的動態下持續增長，也為雄獅構築了一道難以被景氣撼動的護城河。

具備防禦屬性的成長股

旅遊業雖然仍是K型社會下的受惠族群之一，但對雄獅而言，未來的投資價值未必來自獲利再度大爆發，而更可能來自穩定獲利、穩定配息與區間整理後的長線持有價值。

換句話說，它比較像是一檔逐漸走向成熟的旅遊定存股，股價或許以大箱型區間為主，卻能在市場震盪之中，穩定賺進應有的EPS。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：油價上漲！長榮航、華航失血、旅遊挺住？K型社會下，雄獅（2731）結構性轉變！