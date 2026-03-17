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台股盤中漲逾660點 權值股抬頭、記憶體勁揚
台股今天開高走高，盤中指數漲逾660點，站回月線和34000點關卡之上，台積電盤中漲30元，至1870元，記憶體、PCB等強漲，股王信驊盤中再寫天價，大漲9.5%，至11280元，高價股強漲，台股躍升為「38千金股」。
受到國際油價挫跌提振，加上人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳發布AI晶片訂單的強勁預測，華爾街股市主要指數今天全部收高。
台股今天以33380.84點開高，盤中觸及34008.7點，上漲666點，隨後漲勢稍見收斂，仍站回月線約33643點。
截至10時15分左右，台股加權指數上漲579.38點，至 33921.89點，電子股漲2.09%，金融股漲約0.70%、櫃買指數漲1.96%。
觀察權值股走勢，台積電盤中漲30元，至1870元，漲幅1.63%，鴻海下跌1.39%，台達電大漲逾5%、聯發科漲約0.88%。
記憶體族群強漲，旺宏漲停，南亞科、華邦電漲約6%
ABF族群續強，欣興股價續攀新高至572元，與南電、景碩股價均漲逾4%。
AI題材股雀躍，散熱股健策、奇鋐強漲，PCB族群勁揚，低軌衛星概念股也欣欣向榮。
觀察高價股，股王信驊盤中再寫天價，大漲9.5%，至11280元，穎崴、健策、致茂、昇達科、宜鼎等大漲約9%，台股躍升為「38千金股」。
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